Réunion au Royaume-Uni en amont de la rencontre Trump-Poutine
information fournie par Reuters 09/08/2025 à 14:32

Le ministre britannique des Affaires étrangères, David Lammy, et le vice-président américain, JD Vance, rencontreront ce samedi en Grande-Bretagne des représentants de l'Ukraine et de l'Union européenne (UE) pour discuter des initiatives du président américain, Donald Trump, en faveur de la paix en Ukraine, a déclaré un porte-parole de 10 Downing Street.

Le Premier ministre britannique, Keir Starmer, s'est entretenu avec le président ukrainien, Volodimir Zelensky, avant cette réunion, a-t-il précisé.

Keir Starmer et Volodimir Zelensky ont notamment discuté des propositions de Donald Trump pour mettre fin à la guerre en Ukraine en amont de l'entretien prévu entre le chef de la Maison blanche et le président russe, Vladimir Poutine, le 15 août en Alaska.

"Le Premier ministre s'est entretenu avec le président ukrainien Zelensky ce matin. Ils ont évoqué la réunion des conseillers à la sécurité nationale de l'Europe, de l'Ukraine et des Etats-Unis qui se tiendra aujourd'hui à l'invitation du ministre britannique des Affaires étrangères et du vice-président américain", a déclaré le porte-parole britannique.

"Ils sont convenus qu'il s'agirait d'un forum essentiel pour discuter des progrès accomplis en vue de garantir une paix juste et durable", a-t-il ajouté.

(Reportage Suban Abdulla; version française Claude Chendjou)

Guerre en Ukraine
Donald Trump
Vladimir Poutine
