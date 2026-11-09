Réunion à Paris des ministres du G7, l'après-"midterms" pour Trump en lumière

Le président américain Trump revient à Washington depuis Palm Beach
par John Irish
Une réunion des ministres des Affaires étrangères des pays du G7 prévue ce lundi à Paris va permettre aux alliés de Washington d'évaluer si le revers subi par Donald Trump lors des élections de mi-mandat aux Etats-Unis va modifier l'approche du président américain à l'égard de l'Ukraine, du Moyen-Orient et des partenaires traditionnels, ont dit quatre diplomates du G7.
Le Parti républicain de Donald Trump a subi une débâcle lors des "midterms" la semaine dernière et cèdera à compter de janvier le contrôle des deux chambres du Congrès au Parti démocrate, ce qui, ont noté les diplomates, pourrait restreindre la marge de manoeuvre de la Maison blanche. Ils ont toutefois prévenu qu'il ne fallait pas s'attendre à un retour au multilatéralisme traditionnel des Etats-Unis, alors que la politique étrangère restera sous le contrôle de Donald Trump.
Déplacée au dernier moment de Marseille à Paris, la réunion va représenter la première rencontre depuis les "midterms" entre le secrétaire d'Etat américain Marco Rubio, perçu comme un possible candidat pour l'élection présidentielle de 2028, et ses homologues du G7. Des ministres d'autres pays - Ukraine, Arabie saoudite, Egypte, Corée du Sud et Brésil - ont par ailleurs été invités.
Le principal sujet de discussion devrait être l'Ukraine, à la veille de la réunion trilatérale organisée à Abou Dhabi par Washington avec Kyiv et Moscou. Des responsables de pays européens dont la France, ainsi que des responsables de l'Otan et de la Commission européenne, entendent également être présents dans la capitale émiratie, mais il est peu probable qu'ils puissent prendre part aux pourparlers trilatéraux.
Signe de friction parmi les Européens, la présidente du Conseil italien Giorgia Meloni a prévenu la semaine dernière que l'UE risquait de ne plus avoir un rôle pertinent dans les efforts destinés à mettre fin à la guerre en Ukraine si des pays membres du bloc continuaient d'adopter leur propre stratégie plutôt que de convenir d'une approche commune - une question qui devrait être évoquée lors de la réunion à Paris.
Les diplomates ont souligné que la situation en Ukraine était sombre, prévenant que, si les lignes de front s'étaient globalement stabilisées, la Russie avait désormais adopté la stratégie de viser systématiquement des infrastructures énergétiques ukrainiennes afin de provoquer un black-out hivernal dans le pays.
Autre sujet important au programme de la réunion: la guerre en Iran, à propos de laquelle les alliés de Washington au sein du G7 ont régulièrement exprimé leur scepticisme. Ils craignent que de potentielles opérations militaires supplémentaires des Etats-Unis aient pour effet d'aggraver la crise plutôt que d'avancer vers une issue.
Par ailleurs, il est possible que les discussions de lundi mettent en exergue les divergences entre la France et les Etats-Unis à propos du Liban. Paris est favorable à la mise en place d'un nouveau cadre sécuritaire sous l'égide de l'Onu dans le sud du Liban et a émis plusieurs options, dont le déploiement d'une force internationale menée par la France et l'Italie.
Si des représentants français ont admis en privé que Washington était réticent à accepter certaines des idées, les diplomates ont déclaré que le G7 offrait l'opportunité aux alliés de rapprocher leurs positions.
(John Irish; version française Jean Terzian)
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