Réunion à Paris des ministres du G7, l'après-"midterms" pour Trump en lumière

Le président américain Trump revient à Washington depuis Palm Beach

par John Irish

Une réunion des ministres des Affaires étrangères ‌des pays du G7 prévue ce lundi à Paris va permettre aux alliés de Washington d'évaluer si le revers subi par Donald ​Trump lors des élections de mi-mandat aux Etats-Unis va modifier l'approche du président américain à l'égard de l'Ukraine, du Moyen-Orient et des partenaires traditionnels, ont dit quatre diplomates du G7.

Le Parti républicain de Donald Trump a subi une débâcle lors des "midterms" la semaine dernière ​et cèdera à compter de janvier le contrôle des deux chambres du Congrès au Parti démocrate, ce qui, ont noté les diplomates, pourrait restreindre la marge de manoeuvre de ​la Maison blanche. Ils ont toutefois prévenu qu'il ne fallait pas ⁠s'attendre à un retour au multilatéralisme traditionnel des Etats-Unis, alors que la politique étrangère restera sous le contrôle de ‌Donald Trump.

Déplacée au dernier moment de Marseille à Paris, la réunion va représenter la première rencontre depuis les "midterms" entre le secrétaire d'Etat américain Marco Rubio, perçu comme un possible candidat pour l'élection présidentielle de 2028, ​et ses homologues du G7. Des ministres d'autres ‌pays - Ukraine, Arabie saoudite, Egypte, Corée du Sud et Brésil - ont par ailleurs été invités.

Le ⁠principal sujet de discussion devrait être l'Ukraine, à la veille de la réunion trilatérale organisée à Abou Dhabi par Washington avec Kyiv et Moscou. Des responsables de pays européens dont la France, ainsi que des responsables de l'Otan et de la Commission européenne, entendent ⁠également être présents dans la ‌capitale émiratie, mais il est peu probable qu'ils puissent prendre part aux pourparlers trilatéraux.

Signe de friction parmi les ⁠Européens, la présidente du Conseil italien Giorgia Meloni a prévenu la semaine dernière que l'UE risquait de ne plus avoir un ‌rôle pertinent dans les efforts destinés à mettre fin à la guerre en Ukraine si des pays membres du ⁠bloc continuaient d'adopter leur propre stratégie plutôt que de convenir d'une approche commune - une question ⁠qui devrait être évoquée lors ‌de la réunion à Paris.

Les diplomates ont souligné que la situation en Ukraine était sombre, prévenant que, si les lignes de front ​s'étaient globalement stabilisées, la Russie avait désormais adopté la stratégie de viser ‌systématiquement des infrastructures énergétiques ukrainiennes afin de provoquer un black-out hivernal dans le pays.

Autre sujet important au programme de la réunion: la guerre en Iran, à ​propos de laquelle les alliés de Washington au sein du G7 ont régulièrement exprimé leur scepticisme. Ils craignent que de potentielles opérations militaires supplémentaires des Etats-Unis aient pour effet d'aggraver la crise plutôt que d'avancer vers une issue.

Par ailleurs, il est possible ⁠que les discussions de lundi mettent en exergue les divergences entre la France et les Etats-Unis à propos du Liban. Paris est favorable à la mise en place d'un nouveau cadre sécuritaire sous l'égide de l'Onu dans le sud du Liban et a émis plusieurs options, dont le déploiement d'une force internationale menée par la France et l'Italie.

Si des représentants français ont admis en privé que Washington était réticent à accepter certaines des idées, les diplomates ont déclaré que le G7 offrait l'opportunité aux alliés de rapprocher ​leurs positions.

(John Irish; version française Jean Terzian)