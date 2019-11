Retrouvez les vidéos intégrales des débats du Monde Festival 2019

La rédaction du « Monde » a proposé une trentaine de débats, rencontres, spectacles autour du thème « Imagine », du 4 au 7 octobre, à l'occasion de la sixième édition du Monde Festival. Retrouvez les vidéos des conférences.

Samedi 5 et dimanche 6 octobre, l'Opéra Bastille, le Théâtre des Bouffes du Nord et le cinéma Beau Regard ont accueilli les débats, rencontres, projections et spectacles du Monde Festival 2019 sur le thème « Imagine ». De l'interview de Michel Barnier à la rencontre avec l'autrice féministe Eve Ensler, du débat sur l'effondrement à la conférence sur la ville de demain, retrouvez les vidéos intégrales (en cliquant sur le titre du débat) :

Le samedi 5 octobre

A l'Opéra Bastille :

Rencontre avec l'écrivain américain Russell Banks

L'écrivain américain, ancien militant d'extrême gauche, a fait part au Monde Festival de ses inquiétudes concernant son pays et son pessimisme quant à la possible réélection de Donald Trump.

Les ingérences de Vladimir Poutine

Jamais les services de renseignements occidentaux n'ont à ce point surveillé les activités des relais d'influence russes. Le journaliste David Corn et l'historienne François Thom ont décrypté les ambitions de la Russie de Vladimir Poutine au Monde Festival.

Quels rêves pour la ville de demain ?

Le Français Dominique Perrault et la Néerlandaise Nathalie de Vries, deux architectes stars, ont évoqué leurs rêves et confronté leurs visions de l'architecture au Monde Festival.

Tous journalistes ?

A une époque où il n'y a jamais eu autant d'informations, de médias, et de journalistes, qui est journaliste, et qu'est-ce que l'information ? David Dufresne, Delphine Roucaute, Frédéric Filloux et Céline Pigalle en ont débattu au Monde Festival.

... Retrouvez cet article sur LeMonde.fr