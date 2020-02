Rétromobile : la semaine des collectionneurs

Du 5 au 9 février prochains, la grande messe automobile, créée en 1975 par le baron de la voiture ancienne Marc Nicolosi, revient à Paris pour une ode au véhicule de collection. En parallèle du salon, de nombreuses ventes aux enchères (les premières sur le marché européen) seront organisées. Le petit monde des collectionneurs pourra ainsi assister, selon un protocole désormais bien huilé, à trois vacations importantes opérées par les acteurs majeurs du secteur. RM Sotheby's ouvrira le bal des enchères le 5 février place Vauban, où se tient le Festival international de l'automobile, puis Bonhams investira la nef du Grand Palais le 6 février et enfin, Artcurial dans l'enceinte même de Rétromobile le 7 février.« Un baromètre du marché européen »Les trois opérateurs se livreront comme chaque année une âpre compétition à coups de catalogues éblouissants et de modèles vintage rarissimes. « Ces trois ventes constitueront un premier tour de piste efficace et un baromètre du marché européen et de ses tendances », analyse Matthieu Lamoure, directeur général du département Artcurial Motorcars. L'objectif est d'attirer les grands collectionneurs du monde entier présents sur place et souvent prêts à mettre des sommes folles sur certaines pièces. Car, en effet, s'offrir une auto rétro relève d'une tendance, mais surtout d'une passion. Les modèles, bien souvent octogénaires, suscitent un réel engouement des adjudicataires à...