Retraites: Veyrier (FO) prédit un "naufrage" pour la conférence de financement

Yves Veyrier, le secrétaire général de Force ouvrière, a vivement critiqué jeudi la conférence de financement, qui va droit,selon lui, à un "naufrage" même si son organisation continuera d'y aller "pour surveiller" les discussions.

"Compte tenu des vents contraires, la conférence de financement n'ira pas à bon port", a-t-il déclaré juste avant de manifester contre la réforme des retraites à Paris, dans le cadre d'un nouvel appel à une journée interprofessionnelle de mobilisation.

"Je constate qu'elle prend l'eau de toute part, que certains essaient d'écoper bon an mal an mais, qu'à l'arrivée, on va au naufrage", a-t-il ajouté. "A l'évidence elle ne va pas aller bien loin, si elle n'est pas déjà mort-née", a-t-il conclu.

Initialement proposée par la CFDT, la conférence de financement doit fournir d'ici fin avril des propositions pour ramener à l'équilibre le système des retraites en 2027.

Y participent les syndicats et le patronat mais le cadre contraint imposé par le gouvernement crée des crispations, ce dernier ayant interdit toute hausse des cotisations sociales ou baisse des pensions. En outre, syndicats et patronat ne sont pas d'accord sur l'urgence à devoir combler les déficits du système.

La CGT menace de claquer la porte mais Force ouvrière a décidé de continuer d'"y aller pour voir", "pour surveiller", a assuré M. Veyrier.

Les syndicats opposés à la réforme (CGT, FO, FSU, Solidaires) réfléchissent cependant à une conférence parallèle qui pourrait avoir lieu en mars.

"L'objectif est de faire intervenir divers experts, philosophes, sociologues, économistes pour faire valoir qu'il y a un autre regard porté sur la retraite", a détaillé M. Veyrier.

"Nous allons organiser pas une +contre conférence+ mais une vraie conférence sur le financement de nos propositions en matière de retraite mais dans une conception réelle de la démocratie sociale", a de son côté expliqué Philippe Martinez, secrétaire général de la CGT, également présent à la manifestation parisienne.

Il a évoqué la date du 24 mars pour l'organisation de cette conférence.