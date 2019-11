Retraites : une réforme "mal ficelée" selon Valérie Pécresse

Pour la présidente de Libres! et de la région Île-de-France, le gouvernement va devoir dire la "vérité" aux Français et reconnaître qu'"il va falloir travailler plus longtemps".

( AFP / ERIC PIERMONT )

Le déficit du système de retraite devrait s'établir entre 7,9 milliards et 17,2 milliards d'euros en 2025, selon le rapport du Conseil d'orientation des retraites (COR) commandé par le gouvernement pour justifier d'éventuelles mesures d'économies avant l'instauration d'un régime "universel". Avec cette publication, "le gouvernement se retrouve complètement en porte-à-faux", a commenté Valérie Pécresse, présidente de Libres! et de la région Ile-de-France, mardi 19 novembre sur franceinfo .

Le gouvernement "a une réforme de la retraite à points qui fait beaucoup de perdants et il a aussi à tenir un discours de vérité qui est 'il va falloir travailler plus longtemps'. Il est pris entre le marteau et l'enclume d'une réforme mal ficelée et d'une obligation de combler les déficits", a poursuivi Valérie Pécresse. "Le problème de cette réforme des retraites, c'est le vice de départ : Macron n'a pas compris qu'il allait y avoir un déficit du régime des retraites", a-t-elle ajouté.

Evolution du ratio entre le nombre de cotisants et le nombre de retraités de 2002 à 2030, selon les projections du Conseil d'orientation des retraites ( AFP / )

Valérie Pécresse en faveur de la "clause du grand-père"

Valérie Pécresse s'est par ailleurs prononcée pour n'appliquer la réforme des retraites qu'aux futurs travailleurs, dispositif baptisé "clause du grand-père". Elle souhaite en revanche dire à "tous ceux qui sont déjà en activité : 'si vous voulez qu'on maintienne vos retraites, il va falloir travailler un peu plus longtemps, à 64 ou 65 ans, comme dans tous les autres pays'".

Interrogé la réforme des retraites, François Baroin a estimé sur BFMTV et RMC que régime à points et report de l'âge de départ à la retraite "peuvent se mêler". Le maire de Troyes qui vient d'intégrer les instances dirigeantes des Républicains et est par ailleurs président de l'Association des maires de France, s'est également prononcé pour "une mesure d'âge à 65 ans, 66 ans", "qui rapporterait le plus, 20 à 25 milliards, soit plus d'un point de croissance".

À l'inverse, le chef de file des écologistes d'EELV Yannick Jadot a critiqué le rapport du COR, qui "tombe bien pour le gouvernement". "Il y a un an on nous expliquait qu'il n'y aurait absolument aucun problème financier sur les retraites, il y a six mois petit problème, et là juste au moment où il va y avoir la mobilisation des salariés pour défendre leurs retraites d'un seul coup c'est la catastrophe financière", a-t-il déclaré sur France 2.