Retraites : une mobilisation en baisse, des cortèges plutôt calmes

« Retraites à points : tous perdants, retraite à 60 ans : tous gagnants ! » Malgré un nombre de manifestants en baisse, en ce 43e jour de mobilisation contre la réforme des retraites, les syndicats ont affiché de nouveau leur détermination, ce jeudi, dans plusieurs villes de France. À l'appel de l'intersyndicale (CGT, FO, Solidaires, FSU, CFE-CGC et trois organisations de jeunesse), une 6e grande journée de grève interprofessionnelle était organisée.Présent dans le cortège parisien, le secrétaire général de la CGT, Philippe Martinez, a estimé que le gouvernement « n'a pas convaincu » avec ses récentes annonces sur le relatif « retrait provisoire » de l'âge pivot. « Il n'est jamais trop tard pour faire céder un gouvernement », a fait valoir le responsable syndical avant que la manifestation ne s'élance vers 14 heures de la gare Montparnasse en direction de la place d'Italie, se cantonnant donc cette fois à la rive gauche de la capitale.Paris : entre 23 000 et 250 000 manifestantsQuelque 250 000 manifestants étaient mobilisés ce jeudi à Paris, selon la CGT. C'est moins que la semaine dernière où 370 000 personnes avaient défilé selon la même source - 56 000 selon le ministère de l'Intérieur. Ce dernier a comptabilisé jeudi 23 000 manifestants, alors que le cabinet indépendant Occurrence a compté 28 000 manifestants entre 13h47 et 16h55 au 203 Boulevard Raspail, près de Montparnasse. Onze personnes ont été interpellées ce jeudi, selon la préfecture de police. Trois ont été interpellés pour avoir tenté d'incendier un poteau électrique à l'angle entre la place d'Italie et l'avenue des Gobelins. #16janvier #manifestation A 17h, policiers et gendarmes avaient procédé à 6 interpellations. pic.twitter.com/bIOzYNTCVO-- Préfecture de Police (@prefpolice) January 16, 2020 Vers 17 heures, une partie du cortège était arrivée place d'Italie mais plusieurs centaines de personne a fait ...