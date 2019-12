Retraites : une grève SNCF pendant Noël ? C'est rare mais c'est déjà arrivé

C'est une inquiétude partagée par de nombreux Français : pourront-ils prendre le train pour se déplacer pendant les fêtes de fin d'année ? La CGT-Cheminot, l'une des branches syndicales en pointe dans la mobilisation contre la réforme des retraites, a prévenu ce jeudi qu'il n'y aurait « pas de trêve à Noël » si le projet du gouvernement n'était pas retiré.« On est prêt à tenir jusqu'à Noël s'il le faut », nous a aussi régulièrement asséné depuis plusieurs semaines Laurent Djebali, secrétaire général adjoint de l'Unsa-RATP, le syndicat majoritaire dans l'entreprise où la mobilisation est aussi très forte. LIRE AUSSI > Réforme des retraites : ce qui va changer pour vousDe là à imaginer le trafic à la SNCF toujours « extrêmement perturbé » fin décembre, comme c'est le cas depuis le jeudi 5 décembre ?« Une résolution et une colère très fortes »Une première prudence s'impose : il reste dix jours avant le premier week-end de vacances scolaires, et 13 jours avant Noël. Un coup d'œil à l'historique des grèves montre que le gouvernement et les syndicats sont, le plus souvent, parvenus ces dernières décennies à stopper un conflit social à l'approche des fêtes de fin d'année.Prenons d'abord l'épisode majeur de fin 1995, que les opposants actuels au gouvernement évoquent souvent comme une « référence ». LIRE AUSSI > Grève contre la réforme des retraites : que vaut la comparaison avec 1995 ?Après trois semaines de très forte mobilisation (c'est d'ailleurs le 12 décembre, il y a 24 ans jour pour jour, qu'il y avait eu le plus de monde dans la rue, avec 2 millions de manifestants selon la CGT), Alain Juppé avait fini par retirer son projet de réformer les régimes spéciaux de retraite le 15 décembre. DIRECT. Grève de 1995 : les 3 semaines qui ont marqué la France La possibilité d'une grève à la SNCF a aussi été évitée dans les années 2000, mais le ...