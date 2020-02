Retraites: une "Bérézina à tous les étages", selon les députés LR

Damien Abad, chef de file des députés Les Républicains, dénonce le "jeu de dupes" entre l'opposition de gauche et le gouvernement, qu'il accuse de complicité "cachée".

Damien Abad à l'Assemblée nationale, le 4 février 2020 ( AFP / THOMAS SAMSON )

Les députés LR ont qualifié de "fiasco" l'échec de la commission spéciale sur les retraites à examiner tous les amendements sur le volet principal de la réforme, et mis en garde sur l'organisation du débat en séance publique à l'Assemblée nationale, à partir de lundi 17 février.

"C'est un fiasco parlementaire et gouvernemental" et "une Bérézina à tous les étages", a affirmé lors d'une conférence de presse le patron des députés Les Républicains Damien Abad, selon qui "l'impréparation et l'amateurisme du gouvernement entraînent aujourd'hui ce simulacre de débat en commission spéciale".

Dénonçant un "jeu de dupes" avec "une complicité cachée entre LFI (qui avait déposé 19.000 amendements en commission, NDLR) et le gouvernement", M. Abad a mis en garde contre l'usage éventuel de l'article 49-3 . Cette procédure permettant l'adoption d'un texte sans vote serait "totalement impensable" alors qu'"il n'y aurait eu ni vote en commission, ni dans l'hémicycle". L'hypothèse a été rejetée par le secrétaire d'Etat aux retraites.

"On ne pourra pas museler les débats", a affirmé Damien Abad, qui a notamment souhaité "qu'on puisse débattre du financement" et donc "avoir des allers-retours avec les groupes de travail".

"Vigilance sur le calendrier"

Mais sur d'autres thèmes aussi, tels que la pénibilité, "la seule fois où on (en) parlera c'est dans l'hémicycle, avec des règles très brutales de coercition" des temps de parole, a déploré le président de la Commission des Finances Eric Woerth. Damien Abad a aussi appelé à la "vigilance sur le calendrier", notamment sur la pause du 9 au 22 mars avant les municipales: "Il ne faut pas que la coupure soit entravée parce que le gouvernement n'arrive pas à gérer son calendrier." Les députés LR, favorables à un report à 65 ans de l'âge de départ à la retraite en contrepartie de mesures sur la pénibilité, organisaient ensuite un colloque sur "les perdants de la réforme", illustrés dans une plaquette avec une dizaine de profils-types.

Intervenant par vidéo, le président de la région Hauts-de-France Xavier Bertrand, qui a pris ses distances de LR mais est régulièrement évoqué pour représenter la droite à la présidentielle de 2022, a dénoncé une réforme "ni faite ni à faire". "La droite doit être sociale, ce qui ne veut pas dire l'assistanat", a ajouté M. Bertrand - qui avait porté la réforme des régimes spéciaux de 2008 - avant de féliciter ses ex-compagnons de parti: "Vous êtes les seuls à faire des propositions hyper-concrètes."