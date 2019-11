Retraites : un trou de 8 à 17 milliards d'euros

Pas de surprise dans le rapport du Conseil d'orientation des retraites (COR) demandé par le gouvernement. L'organisme, composé des partenaires sociaux, d'experts et de parlementaires, a chiffré le déficit du système entre 0,3 et 0,7 % du PIB à l'horizon 2025, soit quasiment les mêmes chiffres que son dernier rapport annuel de juin. Le besoin de financement en euros varie donc de 7,9 milliards à 17,2 milliards. Cette expertise avait été demandée en septembre par le gouvernement pour tenter de justifier des mesures de redressement financier avant la création de son régime universel en 2025.Point positif, le creusement du déficit, bien réel, ne traduit pas une augmentation des dépenses de retraite non maîtrisée. « Quel que soit le scénario économique retenu, la part des dépenses de retraite dans le PIB en 2030 serait stable ou très proche de son niveau de 2018 », souligne le rapport consulté par Le Point. Cela s'explique « notamment par « les réformes entreprises depuis près de trente ans ». L'augmentation du ratio de retraités par rapport aux cotisants, qui va passer de 1,6 à 1,7 en 2030, est en fait compensée par une progression des pensions moyennes moins rapide que celle des revenus d'activité. En d'autres termes, le rapport entre la pension et le dernier salaire perçu va se dégrader. Les retraites sont en effet indexées sur l'inflation et non sur les salaires depuis la réforme Balladur de 1993...Si les dépenses sont...