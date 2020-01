Retraites : un régime universel... et de multiples concessions

Une vraie liste à la Prévert : les hôtesses de l'air, les aiguilleurs du ciel, les danseurs de l'Opéra, les chauffeurs routiers, les policiers, etc. Ces professions ont déjà obtenu de conserver un âge spécifique de départ en retraite. Quant au passage du système par annuités à celui par points, il se fera pour les Français nés en 1975. Quoique, pas pour tout le monde. Les cheminots par exemple ne seraient concernés que dix ans plus tard, à savoir ceux nés en 1985. Enfin, une profession a réussi à sauver sa caisse complémentaire : les pilotes.Sous la pression des syndicats et de la rue - plusieurs milliers de personnes et de Gilets jaunes défilaient ce samedi à Paris -, les aménagements à la réforme visant à créer un système universel de retraite à points, avec caisse unique de gestion des pensions et âge pivot de départ à 64 ans pour tous, se sont multipliés ces dernières semaines.Le 3 octobre dernier, lors du grand débat de Rodez (Aveyron), Emmanuel Macron affichait pourtant une volonté ferme de ne créer aucune exception. « Si je commence à dire On garde un régime spécial pour l'un, ça va tomber comme des dominos, avait-il répliqué alors qu'on l'interrogeait sur le maintien d'un régime spécial pour les policiers. Parce que derrière on me dira : vous faites pour les policiers donc les gendarmes. Ensuite, on me dira : pourquoi pas les infirmières, les aides-soignants... » Trois mois plus tard, le jeu de dominos semble lancé.La pression ne faiblit guèreEt ça n'est peut-être pas fini. Car alors que gouvernement doit présenter son projet de loi en Conseil des ministres le 24 janvier, la pression ne faiblit guère. Deux journées d'actions nationales (les 9 et 11 janvier), à l'appel de l'intersyndicale CGT-FO-FSU-Solidaires-CFE-CGC vont émailler cette semaine de reprise des négociations avec les partenaires sociaux. La liste des exceptions va-t-elle s'allonger ? Les 41 régimes spéciaux ...