Retraites : un député LREM s'emmêle les pinceaux sur une coupure d'électricité

Petite confusion dans l'esprit du député LREM des Landes Lionel Causse. Invité de France Info vendredi matin, en pleine contestation sociale contre le projet de réforme des retraites, l'élu était interrogé sur des actions de la CGT de rétablissement du courant à des foyers défavorisés dans la Vienne. C'est « nettement mieux que de couper le courant comme ils l'ont fait à l'hôpital de Dax (Landes) il y a quinze jours », a-t-il répondu.Sauf que l'hôpital de Dax n'a jamais été privé d'électricité en ce mois de décembre, comme l'ont aussitôt indiqué à France Bleu Gascogne la direction du centre hospitalier ainsi que la CGT. Entre-temps, la fédération Mines-Energie du syndicat s'était agacée contre des « propos [qui] ne sont que calomnie et mensonges ». « Stop aux fake news » assénait également la CGT dans ce communiqué diffusé sur Twitter. La CGT ne coupe pas le courant aux hôpitaux ! pic.twitter.com/Ty5fCISCZK-- FNME (@FNMECGT) 27 décembre 2019Dans un premier temps, Lionel Causse a plaidé auprès de France Bleu s'être trompé d'année, assurant avoir confondu avec une coupure d'électricité volontaire à l'initiative de CGT à l'hôpital de Dax, mais... il y a deux ans. « Ce n'est pas une fake news, puisque ça datait de 2017. Si les gens ont compris que c'était cette année, effectivement je m'en excuse », a-t-il indiqué. À l'époque, le syndicat protestait pour demander une hausse de pouvoir d'achat, et il avait coupé le courant pour environ 13 000 foyers à Dax et dans ses alentours. C'est ce qu'indique un article de France Bleu écrit à l'époque, mais très partagé à nouveau ces derniers jours comme s'il concernait la période actuelle.Dans un second temps, peu avant 23 heures vendredi, Lionel Causse a finalement indiqué dans un « rectificatif » publié sur sa page Facebook et sur Twitter qu'il avait confondu l'hôpital de Dax avec celui de Béziers ...