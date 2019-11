Retraites : un déficit attendu entre 7,9 milliards et 17,2 milliards en 2025

De nouvelles projections du Conseil d'orientation des retraites aboutissent à un solde financier « quasiment identique » à celui mentionné dans son dernier rapport annuel diffusé en juin.

Le système de retraites accusera en 2025 un déficit compris entre 7,9 milliards d'euros et 17,2 milliards d'euros, soit entre - 0,3 et - 0,7 % du produit intérieur brut, selon les hypothèses de croissance et de conventions comptables retenues. C'est l'un des principaux enseignements d'un nouveau rapport du Conseil d'orientation des retraites (COR) qui doit être remis au gouvernement vendredi 22 novembre et que Le Monde a pu consulter dans sa version quasi définitive.

Cet audit a été réalisé après qu'Edouard Philippe l'a demandé lors d'un discours que le premier ministre avait prononcé, le 12 septembre, devant le Conseil économique, social et environnemental (CESE). Il s'agissait alors dans son esprit de mettre fin aux « interrogations », voire aux « soupçons » qui règnent sur la situation financière du dispositif.

Pas de retour à l'équilibre des comptes avant 2042

Ces nouvelles projections aboutissent à un solde financier qui, d'après le COR, « serait ainsi quasiment identique » à celui mentionné dans son dernier rapport annuel diffusé en juin. Le COR arrêtant ses calculs en 2030, il ne prononce pas sur la situation du système au-delà de cette date. En juin, dans l'hypothèse la plus favorable, il n'anticipait pas de retour à l'équilibre des comptes avant 2042.

L'existence d'un déséquilibre financier en 2025 « n'implique pas nécessairement pour tous les membres du COR que celui-ci doive être résorbé à cette échéance par des mesures d'économies », souligne le rapport. C'est en effet tout l'enjeu de ce document. Le 5 octobre à Rodez (Aveyron), mettant en garde contre toute « solution magique », Emmanuel Macron avait réaffirmé sa volonté de voir l'ensemble des régimes remis à flot en 2025, au moment où le système universel doit en principe être mis en place.

