Retraites : un compromis est-il possible ?

Les discussions entre Édouard Philippe et les organisations patronales et syndicales battent leur plein, mercredi après-midi, à propos de la réforme des retraites. Le Premier ministre les reçoit une par une à Matignon. À quelques jours des vacances de Noël, il y a urgence à trouver un moyen de mettre sur pause les grèves dans les transports, ou au moins une atténuation du mouvement, pour permettre aux Français de passer les fêtes auprès de leurs familles.Des propos d'Emmanuel Macron rapportés par son entourage à la presse ont donné l'impression que le président était prêt à lâcher du lest afin de sortir des blocages. Le président est « disposé à améliorer » le projet de réforme des retraites et envisage notamment « une amélioration possible autour de l'âge pivot » de départ à la retraite, ont notamment fait savoir les proches du président.Lire aussi Grèves : ce que les syndicats négocient discrètement à la RATP et à la SNCFRefus des hausses des cotisationsDans le schéma dévoilé mercredi 11 décembre par Édouard Philippe, cette nouvelle borne d'âge est prévue pour augmenter de 4 mois par an entre 2022 et 2027 pour atteindre 64 ans à cette échéance. Les retraités qui partiraient en retraite avant, à partir de 62 ans (l'âge légal de départ), subiraient alors une baisse de leur pension de 5 % par an sur toute la durée de leur retraite. Ceux qui n'auraient pas rempli la durée de cotisation nécessaire...