Retraites, transports, Hongkong... les cinq infos à retenir du week-end

Nouvelles manifestations contre la réforme des retraites

Des milliers de personnes ont manifesté, samedi 7 décembre, contre la réforme des retraites et pour l'acte 56 du mouvement des « gilets jaunes ». L'ambiance était tendue à Nantes où 2 800 personnes ont manifesté, un rassemblement qui a dégénéré quand certains manifestants ont jeté des projectiles sur la préfecture. Même chose à Lyon, où 500 personnes ont manifesté selon la police.

A Paris, environ un millier de « gilets jaunes ont défilé », en même temps qu'une manifestation contre le chômage et la précarité. D'autres cortèges ont manifesté dans le calme à Toulouse, Strasbourg, Marseille, Bordeaux ou encore Montpellier.

Face à ce mouvement de contestation, Edouard Philippe a assuré dimanche être « déterminé à mener la réforme à son terme et très soucieux de le faire en respectant les gens et en répondant à leurs inquiétudes » dans un entretien au Journal du dimanche. « Si on ne fait pas une réforme profonde, sérieuse, progressive aujourd'hui, quelqu'un d'autre en fera une demain brutale, vraiment brutale », estime le premier ministre, qui doit détailler la réforme mercredi.

Les transports toujours perturbés

La grève à la SNCF et à la RATP s'est également poursuivie samedi et dimanche, et de nouvelles importantes perturbations sont à prévoir lundi 9 décembre et mardi 10 décembre, selon les prévisions des deux groupes, qui appellent ceux qui le peuvent à privilégier d'autres modes de transports.

