Retraites : syndicats et Gilets jaunes manifestent en France ce samedi

Un week-end de galère dans les transports, mais aussi de manifestations contre la réforme des retraites. Désormais plus long que celui de 1995 dans les transports (22 jours), le conflit en est ce samedi à son 24e jour et pourrait dépasser les 28 jours atteints en 1986-1987 à la SNCF, également sans trêve de Noël. Plusieurs syndicats ont appelé à des manifestations samedi, rejoints par les Gilets jaunes, notamment dans la capitale. Jérôme Rodrigues affirme avoir été blessé par un policierÀ Paris, environ 300 d'entre eux, dont Jérôme Rodrigues, une figure du mouvement, sont partis de la place de la Bourse peu avant 12h30 pour rejoindre la gare du Nord et la manifestation interprofessionnelle des unions régionales de la CGT, FO, Solidaires et de la FSU qui se dirige vers Châtelet.Dans le cortège, Jérôme Rodrigues a dénoncé des violences policières, se tenant l'œil droit, celui déjà mutilé, et accusant un policier de lui avoir mis « un coup de bouclier ». « Qu'est-ce que je leur ai fait ? Je prône le pacifisme », a-t-il assuré à notre reporter présent sur place. Boulevard Magenta, Jerôme Rogrigues hurle sa colère. Il affirme avoir été frappé au visage par un policier lors d'un rassemblement contre la réforme des retraites #greve28decembre "Qu'est-ce que je leur ai fait ? Je prône le pacifisme. Je demande à ce qu'on manifeste" pic.twitter.com/hAqA6U7VGv-- Le Parisien (@le_Parisien) December 28, 2019 Sur des vidéos diffusées sur les réseaux, on aperçoit en effet le leader des Gilets jaunes et des forces de l'ordre se faire face et se repousser mutuellement. Ces derniers ont notamment fait usage de gaz lacrymogène.À Bayonne (Pyrénées-Atlantiques), ils étaient 1 100 selon la police, 2 200 d'après les syndicats. Venu de Dax (Landes), Gilberto, 58 ans et « au chômage depuis 4 mois », s'interroge : « Est-ce que notre société veut s'occuper des vieux, leur donner une fin de vie décente ? ...