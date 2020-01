Retraites: selon Olivier Besancenot, la réforme peut être "balayée en 48h"

Le porte-parole du Nouveau parti anticapitaliste (NPA) a évoqué une "grève par procuration" de certains Français, les appelant à rejoindre la mobilisation contre la réforme des retraites.

Olivier Besancenot, à Paris, en octobre 2017 ( AFP / BERTRAND GUAY )

"Il faut que tout le monde s'y mette". A l'occasion de la quatrième journée interprofessionnelle de mobilisation contre la réforme des retraites, Olivier Besancenot a appelé à amplifier le mouvement, en ce jeudi 9 janvier qui marque le 36e jour consécutif de grève.

Alors que la France "tourne au ralenti depuis le début du mois de décembre", "il faut qu'elle s'arrête une bonne fois pour toutes pendant 48 heures pour qu'on en finisse" , a-t-il souhaité sur BFMTV, depuis un dépôt de la RATP.

"Les encouragements, ça va pas suffire"

"Si tout le monde s'y met, en 48 heures on balaie ce projet de loi dont personne ne veut". "On est dans une étape extrêmement décisive, l'enjeu c'est de généraliser la grève et qu'il y ait des milliers de manifestants aujourd'hui (jeudi) jusqu'à la fin de la semaine", espère l'ancien candidat à l'élection présidentielle.

Mais si les grévistes ont "le soutien de l'opinion", "les encouragements ça va pas suffire, la grève par procuration, contrairement à 1995, ça va pas suffire. Il faut que chacun s'y mette", a-t-il exhorté, à l'instar de Jean-Luc Mélenchon qui s'est félicité de la "plus longue lutte sociale depuis 1968" .