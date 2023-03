Retraites: routes bloquées et dépôt pétrolier de Vern toujours occupé en Bretagne

Le dépôt pétrolier de Vern-sur-Seiche, près de Rennes, était toujours occupé mardi matin par des manifestants opposés à la réforme des retraites, tandis que le trafic routier était perturbé en Bretagne par des blocages, a-t-on appris de source syndicale et par Bison Futé.

En Bretagne, comme lundi matin, le trafic routier était perturbé par plusieurs blocages en raison de "manifestations sociales", selon Bison Futé, notamment sur le périphérique rennais et nantais, ou encore à Laval, Vannes et Brest.

A Rennes, il y a "des difficultés de circulation en cours sur la rocade et ses abords", a indiqué sur Twitter la préfecture d'Ille-et-Vilaine, qui conseille aux automobilistes "d'éviter le secteur".

A environ cinq kilomètres plus au sud, le dépot de Vern-sur-Seiche était toujours à l'arrêt et inaccesible aux camions.

"Le dépôt est toujours bloqué, il y a une dizaine de camions qui attendent. On est une cinquantaine" de manifestants de la CGT et de Force ouvrière (FO), a déclaré à l'AFP Céline Cussac, responsable syndicale FO présente sur place.

"Potentiellement on pourrait être délogé aujourd'hui" par les forces de l'ordre, a-t-elle ajouté alors que le dépôt est bloqué depuis lundi matin. Mais, au lendemain du rejet de la motion de censure et de l'adoption de la réforme contestée des retraites, les manifestants "étaient plus déterminés que jamais", a-t-elle assuré.

Selon le site de TotalEnergies, ce dépôt, proche de Rennes, "approvisionne l'Ouest en essence sans plomb 95 et 98, en gazole et en fioul domestique".

Lundi soir, dans le centre historique de Rennes, des échauffourées ont éclaté entre plusieurs centaines de jeunes et les forces de l'ordre, causant des dégradations.

Selon la préfecture, 9 personnes ont été interpellées pour "incendie volontaire et jets de projectiles".

En Loire-Atlantique, les forces de l'ordre sont intervenues dans la nuit de lundi à mardi pour débloquer le terminal pétrolier de Donges qui était occupé depuis une semaine par des grévistes, a constaté un photographe de l'AFP.

