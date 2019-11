Retraites : retour sur trente ans de réformes

Au cours des trente dernières années environ, plusieurs mouvements sociaux ont tenté -- avec plus ou moins de succès -- de s'opposer à des projets gouvernementaux de réforme des retraites. Revue de détail.1995 : l'échec du plan JuppéCe vaste plan, qui concerne non seulement les retraites mais aussi la Sécurité sociale et l'hôpital, prévoit notamment l'alignement des retraites du secteur public et des régimes spéciaux sur celles du privé. Pour les salariés du privé, la durée de cotisation a déjà été allongée de 37,5 à 40 annuités lors de la réforme Balladur de 1993.Le plan Juppé donne lieu au plus grand mouvement social depuis 1968, avec des grèves très suivies notamment à la SNCF et la RATP. Il y aura trois semaines de manifestations dans toute la France (du 24 novembre au 15 décembre) -- dont celle, le 12 décembre, à laquelle participent entre 1 et 2 millions de personnes.« En 1995, le mouvement s'était caractérisé par la mobilisation massive des cheminots et des agents RATP, observe Stéphane Sirot, professeur d'histoire politique et sociale à l'université de Cergy-Pontoise (Val-d'Oise). Je retiens surtout de ce conflit social l'apparition du concept de grève par procuration. Tout en étant pénalisés au quotidien dans leurs déplacements, les Français soutenaient les grévistes. Ce mouvement social a également donné lieu à un débat de société : le sociologue Pierre Bourdieu par exemple s'était déplacé pour participer à des AG de cheminots et de nombreux intellectuels étaient intervenus dans les débats. La revue Esprit avait même lancé une pétition pour soutenir le plan Juppé, qui était à l'époque soutenu par la CFDT. Nous n'avons pas connu de mouvement semblable depuis cette date, même si des choses qui s'en rapprochent un peu ont pu resurgir, par exemple avec Nuit Debout et les Gilets jaunes ».Qu'en reste-t-il finalement ? Peu de choses concernant les retraites. Le ...