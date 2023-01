Retraites: Retailleau pose ses conditions sur les petites pensions

Le patron des sénateurs LR, Bruno Retailleau, qui s'est entretenu jeudi avec la Première ministre Elisabeth Borne sur la réforme des retraites, a posé des conditions sur les petites pensions, notamment celles des femmes, pour apporter son soutien au texte.

"J'ai l'impression que le point d'atterrissage du gouvernement sera la proposition du Sénat", a-t-il affirmé à l'AFP.

"Si le gouvernement propose la réforme que nous votons tous les ans, quel serait l'argument qui ferait qu'aujourd'hui on ne la vote pas?", s'est-il interrogé à l'issue de cet entretien.

Dans cette réforme, le sénateur de Vendée a évoqué "un mix" entre d'une part le report de l'âge de départ à "64 ans plus que 65 ans", d'autre part "la durée de cotisation". "On ne va pas au-delà des 43 annuités de cotisation mais on y va plus vite. La réforme Touraine concernait la génération 1973, sans doute ce sera 1967", a-t-il ajouté.

Mais "au-delà de ce cadre général, restent en suspens un certain nombre de points importants", a ajouté M. Retailleau.

Sur les petites retraites, il a plaidé pour "définir une trajectoire de convergence pour les retraités actuels" afin "qu'il y ait sur quelques années un rattrapage" permettant de porter à "85% du Smic soit 1.200 euros" leur pension s'ils ont une carrière complète.

"La question des petites retraites et de cette convergence sera pour nous un point important de notre appui à la réforme", a-t-il assuré.

Il a aussi insisté sur le fait qu'"on ne peut pas dissocier la question des petites retraites de celle de la retraite des femmes, et notamment des mères de famille qui, parce qu'elles ont eu des enfants, ont pris des emplois à temps partiel ou ont eu une carrière hachée".

Enfin, sur les régimes spéciaux, "pour qu'il n'y ait pas d'injustice, s'il y a décalage de deux ans dans le privé, il doit y avoir un décalage de deux ans pour les régimes spéciaux, après une période de convergence", a-t-il affirmé.

"On ne pourrait pas obtenir notre accord si ces points étaient négligés", a averti M. Retailleau qui a senti la Première ministre "ouverte" sur ces trois sujets.

Interrogée sur Radio J, l'eurodéputée Agnès Evren a elle aussi plaidé pour "garantir une retraite de 1.200 euros", car "trois Français à la retraite sur dix touchent moins de 1.000 euros brut par mois, c'est indigne".

Il faut selon elle "arrêter de s'arc-bouter" sur la question de l'âge alors que d'autres problèmes doivent être réglés, notamment celui de l'emploi des seniors, alors que "la France est l'un des pays les plus mauvais" en Europe sur la question.

Sur ce point "les entreprises devront faire un effort, quitte à être sanctionnées", a-t-elle estimé.