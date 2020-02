Retraites : recourir au 49.3 serait "un scandale démocratique allié à une catastrophe sociale", estime Martine Aubry

La maire de Lille a ajouté que les députés de gauche faisaient leur travail à l'Assemblée en se battant "pied à pied pour éviter que cette réforme ne passe".

La maire de Lille et ancienne patronne du PS Martine Aubry, le 1er février 2020. ( AFP / DENIS CHARLET )

Alors que l'examen du projet de réforme des retraites se poursuit à l'Assemblée, où majorité et oppositions s'accusent mutuellement "d'obstruction" et de "déni de démocratie" , la maire socialiste de Lille Martine Aubry a mis en garde contre un recours à l'article 49.3 de la Constitution pour faire adopter sans vote le projet de loi.

"J'en ai fait voter des lois, avec des milliers d'amendements...", a déclaré jeudi 27 février sur BFM Grand Lille l'ancienne patronne du PS qui fut également ministre de l'Emploi et de la Solidarité du gouvernement Jospin. " Recourir au 49.3 sur une réforme aussi importante, qui entraîne tant de reculs (...) ce serait vraiment un scandale démocratique, allié à une catastrophe sociale ", a dénoncé la candidate à un quatrième mandat à la mairie de Lille. "Il faut que le gouvernement comprenne qu'on ne peut faire passer comme une lettre à la poste une réforme aussi importante", a-t-elle ajouté.

Selon Martine Aubry, les députés de gauche "font leur travail" en se battant "pied à pied pour éviter que cette réforme ne passe". Avec la réforme voulue par le gouvernement, "qui met à bas une des éléments majeurs de notre pacte social" , "plus aucun Français ne sait ce qu'il touchera à la retraite" et "il sait simplement qu'il va sans doute toucher moins" et "travailler plus aussi", a-t-elle assuré.

Le Premier ministre, Edouard Philippe, a laissé ouverte mardi la possibilité de recourir au 49.3 sur cette réforme.