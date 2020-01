Retraites progressives, «secondes carrières»... les pistes du gouvernement pour améliorer l'emploi des seniors

Comment favoriser le maintien dans l'emploi des salariés âgés de plus de 59 ans, qui reste en France en dessous de la moyenne européenne ? En plein conflit social autour de la réforme des retraites et alors que les Français devront « travailler plus longtemps », comme le martèle le gouvernement, c'est à cette épineuse question que tenteront de répondre à partir de ce mardi, rue de Grenelle, Édouard Philippe, la ministre du Travail, Muriel Pénicaud, et les partenaires sociaux.Leurs propositions devraient ensuite être intégrées au projet de loi sur les retraites sous forme d'amendements. Pour cela, ils vont s'appuyer sur le rapport Bellon, du nom de la présidente du conseil d'administration de Sodexo, Sophie Bellon, qui a rendu ce même jour un rapport très attendu sur le sujet à la demande du Premier ministre. Voici les principales mesures préconisées.Faciliter l'accès à la retraite progressive et au cumul emploi-retraiteCe sont deux dispositifs jugés méconnus et trop complexes par Sophie Bellon et ses deux co-rapporteurs, l'ex-directeur adjoint de l'Agence pour l'amélioration des conditions de travail Olivier Mériaux, et le DRH de Bouygues construction Jean-Manuel Soussan. Ils ont pourtant fait leur preuve dans les pays nordiques, en Suède notamment.Il est donc préconisé de favoriser les transitions douces entre vie professionnelle et retraite et de permettre de commencer à toucher une pension tout en travaillant à temps partiel.Faire une «révolution culturelle» dans l'entrepriseIl s'agit de réfléchir à de nouveaux modes d'organisation du travail dans l'entreprise pour mieux intégrer les salariés âgés, leur permettre de changer de tâches en fonction de leurs capacités physiques et leurs envies. Pour cela, il s'agit, en lien avec la médecine du travail, d'individualiser les parcours de chacun, c'est-à-dire faire évoluer l'emploi de chaque salarié au fil de sa carrière.« Un homme qui ...