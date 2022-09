Retraites: Pradié (LR) contre le recul de l'âge légal de départ

Le secrétaire général de LR Aurélien Pradié, à Paris le 2 février 2022 ( AFP / Geoffroy VAN DER HASSELT )

Le secrétaire général des Républicains et candidat à la présidence du parti Aurélien Pradié a défendu une réforme prévoyant le calcul des retraites "en fonction du nombre d'années travaillées" et non en reculant l'âge de départ légal, "une vieille rengaine" selon lui, mais défendue par l'ensemble de son camp.

"Je ne crois pas au recul de l'âge légal de départ à la retraite, c'est une vieille rengaine, vous ne m'entendrez jamais dire à un ouvrier ou un artisan de 60 ans qui aura trimé toute sa vie, qui sera cassé par le travail qu'il va lui falloir travailler quelques années de plus", a déclaré le député au micro de France inter.

Il a plaidé pour une réforme "basée sur les annuités, c'est un vrai changement et je le dis à ma famille politique: c'est en fonction du nombre d'années travaillées que nous devons calculer notre départ à la retraite". "C'est une mesure juste qui doit prendre en compte la pénibilité - vous travaillez pendant 5 ans en position pénible, en situation pénible, vous gagnez un an de départ à la retraite", a encore détaillé celui qui a annoncé officiellement lundi sa candidature à la présidence de son parti.

Le président Emmanuel Macron a assuré lundi soir aux journalistes de l'Association de la presse présidentielle que la réforme des retraites ne pouvait plus attendre et devrait entrer en vigueur "dès 2023".

Concurrent de M. Pradié pour la présidence de LR, le sénateur Bruno Retailleau a défendu à l'inverse sur Sud Radio le recul de l'âge légal de départ à la retraite "si on veut préserver la qualité de vie, le pouvoir d'achat de nos retraités".

"Quand on travaille plus, qu'on produit plus, on peut financer la protection sociale, il y a pas d'autre solution, c'est la seule possible", a abondé sur le plateau de Public Sénat l'ex-président du parti Jean-François Copé.

Mais pour autant, avant de présenter sa réforme, le président Macron devrait "quand même respecter un minimum le dialogue social dans notre pays" notamment sur les sujets qui se sont révélés épineux en 2019 lors de la présentation d'une première réforme par le gouvernement d'Édouard Philippe, comme les carrières longues ou "le montant des pensions des femmes", a averti sur franceinfo le président du groupe LR à l'Assemblée, Olivier Marleix,