Retraites: pour Pradié(LR), sa mesure "ne coûte pas plus de deux milliards"

Aurélien Pradié, numéro deux du parti Les Républicains (LR), a estimé jeudi à "pas plus de deux milliards" d'euros l'ajustement qu'il réclame dans le dispositif carrières longues de la réforme des retraites, ajoutant qu'il ne cèderait à "aucun ultimatum".

Le député du Lot, vice-président de LR, défend un amendement permettant à toute personne ayant commencé à travailler avant 21 ans de partir à la retraite au bout de 43 annuités.

Cette mesure "ne coûte pas plus de 2 milliards d'euros", a-t-il assuré sur franceinfo, sans donner plus de détails sur ce chiffrage. Il précise qu'il provient notamment d'une "note que le gouvernement a rédigé" et s'est engagé, à la demande des journalistes, à la rendre publique.

"Si demain, on veille à ce que ceux qui ont commencé le plus tôt, dans les métiers les plus pénibles, ne soient pas obligés de cotiser plus que les autres, alors nous allons économiser sur les pensions d'invalidité", a par ailleurs avancé Aurélien Pradié, rappelant que les pensions d'invalidité coûtaient 8 milliards d'euros par an.

M. Pradié, qui sème le doute dans les rangs des Républicains et de la majorité présidentielle en menaçant de ne pas voter la réforme si cet amendement n'était pas adopté, fait face à un refus en bloc du gouvernement qui a estimé le coût de cette mesure à 10 milliards d'euros.

Une proposition "intenable d'un point de vue budgétaire", a estimé jeudi Laurent Marcangeli, chef de file Horizons à l'Assemblée nationale, sur Public Sénat.

"Ca me semble difficile" de convaincre M. Pradié, a-t-il reconnu alors que la majorité a besoin des voix cruciales de LR pour faire adopter sa réforme sans passer par l'article 49.3 de la Constitution (adoption d'un texte sans vote).

Ces derniers jours, des personnalités de droite comme Bruno Retailleau ou Gérard Larcher ont fait part de leur agacement quant à l'attitude du vice-président de LR.

"Je ne cède à aucune pression, je ne cède à aucun ultimatum, je ne cède à aucune intimidation", a martelé Aurélien Pradié sur franceinfo. "Je ne quitterai pas le parti".