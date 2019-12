Retraites : pour Noël, les ministres vont bûcher

Rues décorées, vitrines ornementées? Les artifices n'y changent rien : à 24 heures du top départ des vacances de Noël, les Français peinent à se plonger dans l'ambiance de cette fête tant attendue. En cause, les grèves contre la réforme des retraites qui risquent d'empêcher bon nombre d'entre nous de voir nos proches le soir du réveillon.En cette période mouvementée, il serait donc bien malvenu de voir une ministre dévaler une piste de ski ou festoyer en famille devant une belle cheminée. Pour éviter tout « bad buzz », Matignon et l'Élysée ont donc diffusé une consigne claire aux membres du gouvernement : ces derniers sont priés de faire preuve de discrétion durant leurs congés et de rester joignables, comme le révèlent nos confrères du Parisien, vendredi 20 décembre.Lire aussi Retraites : ce qui se joue à MatignonEmmanuel Macron « ne va pas disparaître »« L'année dernière, Benjamin Griveaux était rentré hyperbronzé de Marrakech en pleine crise des Gilets jaunes. Il était hypermal. Cette année, tout le monde veut éviter ça », confirme un conseiller. Emmanuel Macron et Édouard Phillippe seront les premiers à montrer l'exemple. Un proche du président de la République assure que ce dernier « ne va pas disparaître » et restera en contact « permanent »avec Édouard Philippe. Le locataire de Matignon réalisera des sauts de puce entre Paris et la Normandie, tandis que le chef de l'État a atterri ce...