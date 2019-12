Retraites : pour Mélenchon, «tout ça est une comédie»

On ne la lui fait pas. Au lendemain des annonces gouvernementale présentant aux syndicats la « méthode » et le calendrier des négociations qui reprendront le 7 janvier prochain, Jean-Luc Mélenchon s'est une nouvelle fois montré très critique contre le projet de réforme des retraites voulu par exécutif.Invité ce mardi matin sur France Inter, le leader de La France insoumise a ainsi considéré qu'avec « le plan de retraite par points, de toutes façons, tout le monde sera perdant et maintenant tout le monde le sait ». .@JLMelenchon, député @FranceInsoumise, estime que "l'intensité du rejet n'a pas baissé" contre la réforme des retraites: "Ce n'est pas possible autrement, ce sont des acquis sociaux fondamentaux pour ces gens et ils n'ont pas l'intention de lâcher prise." #le69Inter pic.twitter.com/lNAmWwJR2b-- France Inter (@franceinter) December 24, 2019 Concernant la reprise des négociations prévue en début d'année, Mélenchon a aussi lâché : « Je dis au pouvoir, puisque de toute façon leur texte est prêt, tout ça est une comédie ; je leur dis : faites bien attention, cessez de croire que les gens sont stupides, qu'ils ne sont pas capables de lire, de se renseigner, de se documenter ».Haro contre le système à pointsMéfiant, donc, alors Matignon explique notamment que les questions de pénibilité et de gestion de fin de carrière, M. Mélenchon s'est pourtant refusé à donner une consigne aux syndicats de s'y rendre ou non. « Je leur fais confiance et ils savent bien ce qu'il faut faire, a indiqué l'ancien ministre. Ce n'est pas à moi de dire ce que doit être l'action syndicale, ou l'action des grévistes, elle appartient aux grévistes ». LIRE AUSSI > Réforme des retraites : comment le gouvernement a tendu un piège aux syndicatsAlors qu'on lui demandait si quelque chose était « négociable » dans le projet du gouvernement de réforme du système de retraite, Jean-Luc Mélenchon a ...