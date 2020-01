Retraites: pour Marine Le Pen, l'âge pivot est une "vaste manipulation"

La présidente du Rassemblement national a réitéré ses reproches envers l'exécutif, qu'elle accuse d'utiliser une "technique de négociation" pour "passer quelque chose d'inadmissible".

Marine Le Pen, le 11 décembre 2019, à Hénin-Baumont ( AFP / DENIS CHARLET )

Les jours passent, pas le message. Au 36e matin de mobilisation contre le projet de réforme des retraites, Marine Le Pen a réaffirmé sur RTL qu'elle soutenait toujours "ceux qui expriment leur désaccord" avec le projet du gouvernement, dénonçant une "vaste manipulation". "Je soutiens ceux qui expriment leur désaccord avec cette réforme des retraites", a t-elle déclaré ce jeudi 9 janvier, assurant que "beaucoup de gens du RN très certainement vont manifester aujourd'hui". Ce jeudi marque la quatrième journée interprofessionnelle de grèves et manifestations, initiée par les syndicats dont FO et la CGT.

Le Pen et le "faux pivot"

Marine Le Pen s'en est pris à une réforme qu'elle considère comme une "vaste manipulation". Parmi les accusés, le projet "d'âge pivot", qui cristallise les oppositions de tous bords, dont la CFDT. Cet âge d'équilibre, en deçà duquel les pensions subiront une décote, participe également à cette "manipulation". "Il n'existe que parce qu'il a vocation à sauter. C'est une technique de négociation qui s'appelle d'ailleurs le 'faux pivot', qui consiste à proposer quelque chose d'inadmissible pour le retirer ensuite et faire passer tout le reste qui est également inadmissible". La finaliste de la dernière élection présidentielle a fustigé "les conditions de négociation" de la réforme, " le calendrier qui a été choisi", "les objectifs qu'elle poursuit" et "les simulations et dans les chiffrages qui ont été donnés".

Quant l'équilibre financier du système, qui doit être débattu ce vendredi 10 janvier entre exécutif et partenaires sociaux, elle a affirmé qu'il fallait d'abord "faire toutes les économies que nous devons faire", évoquant notamment l'immigration clandestine.