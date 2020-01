Retraites : pour les manifestants, le retrait provisoire de l'âge pivot ne change rien

Le « coursier » de Matignon est finalement arrivé, peu avant 16 heures ce samedi. Dans sa besace, les deux pages de la lettre d'Édouard Philippe aux partenaires sociaux. Le Premier ministre y annonce être disposé à retirer provisoirement l'âge-pivot de 64 ans du projet de loi sur la réforme des retraites tout en conservant le principe d'un âge d'équilibre.Sitôt la nouvelle connue, au sein de la manifestation parisienne organisée pour cette cinquième journée d'action contre le projet de retraite universelle, les responsables syndicaux s'accrochent à leurs téléphones portables... Philippe Martinez en tête. « Il ne s'exprimera pas tout de suite, balaie un militant de la CGT, son brassard rouge de chargé de la sécurité autour du bras. Il doit d'abord prendre connaissance de la lettre ».Le piège de l'âge pivotAprès cinq semaines de conflit, le moment est important. En effet, chez les opposants à la réforme des retraites par points, on a depuis longtemps flairé le piège du débat sur l'âge pivot. « Cela permet de diviser les syndicats, analyse ce militant de Solidaires. La CFDT et l'Unsa en ont fait une ligne rouge, un préalable pour arrêter le mouvement. Si le gouvernement leur accorde, ils sortent. Mais sur le terrain, ça ne change rien. Les manifestants qui sont là, dans la rue, âge pivot ou pas, ils s'en foutent. Ils veulent que cette réforme de retraite soit abandonnée, c'est tout. »Un regard à gauche, un autre à droite, suffit pour s'en convaincre. « La réforme à points ! Mon poing dans ta gueule », brandit ce manifestant. « Retraite universelle, précarité pour tous », scande cet autre. À bout de bras, plusieurs militants de la CGT exhibent d'imposantes photos de Français, qui résument, selon eux, ce que va entraîner cette réforme. On y voit « Josette, 85 ans, web designer », devant son ordinateur. « Serge, 70 ans, pompier », dans son uniforme de soldat du feu. Ou encore, « ...