Retraites: pour Dussopt, LFI a "tout raté" dans le débat à l'Assemblée

Le ministre du Travail, Olivier Dussopt, à l'Assemblée nationale, le 17 Février 2023 ( AFP / Ludovic MARIN )

La France insoumise a "tout raté" dans le débat sur les retraites à l'Assemblée nationale, qui s'est achevé vendredi avec seulement deux articles examinés sur 20, a estimé dimanche sur Radio J le ministre du Travail, Olivier Dussopt, qui s'en est aussi pris à "la violence" de LFI.

"LFI a tout raté dans ce débat: pas un amendement adopté, la Nupes se fracture, la moitié des socialistes ont déserté les rangs tellement ils avaient honte. Leur stratégie n'a pas marché, leur tactique n'a pas marché et ils ont donné la pire image d'eux-mêmes", a cinglé le ministre, qui porte la réforme.

"La violence, c'est une marque de fabrique de LFI", a jugé M. Dussopt, "avec la volonté d'exacerber les clivages, de conflictualiser les différences". Pour lui, "le but est de délégitimer ceux qui ont des responsabilités, les institutions dans une espèce de pseudo mouvement révolutionnaire. Il n'y a pas d'autre volonté que de blesser et d'abîmer".

Le ministre s'est dit blessé à titre personnel par les attaques qui l'ont visé lors des débats, et notamment celle du député LFI Aurélien Saintoul. "Quand on vous traite d'assassin dans un hémicycle, c'est blessant", a-t-il dit, ajoutant: "c'est le mot de trop", et "ça ne se pardonne pas".

Les députés LFI "ont fait la démonstration de leur inutilité, de leur capacité à abîmer plutôt qu'à construire", a insisté M. Dussopt, disant avoir hâte que les débats s'engagent au Sénat, où la gauche est "une gauche républicaine".