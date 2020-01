Retraites : ports bloqués, manifestations... la semaine prochaine s'annonce chargée

J-6 avant la présentation officielle du projet de loi de réforme des retraites. Mais les opposants au texte du gouvernement comptent bien maintenir la pression. Ils promettent de poursuivre la mobilisation - sous des formes variées - la semaine prochaine.Celle-ci sera conclue par un nouvel appel national à manifester, vendredi, le même jour que le conseil des ministres. On fait le point sur les actions attendues, secteur par secteur. Mouvement reconduit dans plusieurs professionsLes avocats ont décidé vendredi de reconduire pour une semaine leur mouvement de grève, le Conseil national des barreaux exigeant d'être « reçu sans délai » par le Premier ministre. Depuis plusieurs jours, ils multiplient les opérations coup de poing, comme jeter leurs robes ou observer des minutes de silence, ce qui perturbe le bon fonctionnement des tribunaux. La totalité des barreaux de France sont en grève.Dans des dizaines se villes, les avocats déposent leurs robes.Ils manifestent dans toutes les villes de France contre la réforme de la Justice et des retraites.pic.twitter.com/CuTeuheUm0-- Jean Hugon (@JeanHugon3) 9 janvier 2020Les dockers ont eux annoncé une nouvelle action de blocage des ports durant trois jours, de mercredi à vendredi prochain. La CGT appelle à « une opération ports morts » et à une « participation massive aux mobilisations organisées dans les territoires ». Depuis plusieurs jours, ces perturbations ont déjà entraîné des difficultés d'approvisionnement en outre-mer. À la Banque de France, « le mouvement va s'étendre aux transporteurs de fonds notamment en Ile-de-France », a indiqué un membre de la direction fédérale de la CGT Finances, Pascal Gabay, à l'AFP.Nouvelle journée de manifestationsVendredi, le même jour que la présentation du projet de réforme des retraites en Conseil des ministres, une nouvelle journée de manifestations dans Paris et en région est annoncée, la 7e depuis le début du mouvement. La ...