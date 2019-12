Retraites : policiers, aides-soignants... les professions qui ont obtenu des concessions

Les policiers mi-décembre, les stewards et hôtesses ce jeudi. Les organisations syndicales de ces professions ont suspendu leur mobilisation contre le projet de réforme des retraites du gouvernement à la faveur de plusieurs - et coûteuses -- concessions d'Édouard Philippe. Censées casser le front social, elles sont toutefois loin de satisfaire tous les corps de métiers mobilisés.Les policiers conservent leur bonificationLes organisations ont obtenu gain de cause sur leur principale revendication, à savoir le maintien pour tous les policiers, de la bonification spéciale dite « du cinquième » ou « quinquennale », qui leur offre une annuité (quatre trimestres) de cotisation tous les cinq ans. Elle est plafonnée à cinq annuités.Le policier « bénéficiera des avantages des régimes particuliers : possibilité d'ouverture des droits à 52 ans, un départ à la retraite à 57 ans et la bonification du 5e qui sera maintenue par une surcotisation de l'employeur, le ministère de l'Intérieur », a détaillé Yves Lefebvre, secrétaire général d'Unité-SGP Police, le 12 décembre dernier. Depuis cette date, ils ont suspendu leur mobilisation mais souhaitent désormais être à équité avec leurs collègues gendarmes.En voyage à Abidjan en Côte d'Ivoire, le 20 décembre dernier, Emmanuel Macron avait en effet rassuré les militaires. « Quand on est militaire, on ne touche pas la retraite, on a une pension. C'est différent. Tout est différent », avait-il lâché, confirmant que les soldats ne seraient pas touchés par la réforme, ni les gendarmes qui bénéficient du même statut.Le maintien du CFA pour les routiersCe congé de fin d'activité (CFA) qui permet aux routiers de partir à 57 ans était, selon les organisations, remis en cause. Invitée de France 2 le 16 décembre dernier, Élisabeth Borne, a assuré que ce dernier serait maintenu. Mobilisation des #routiers: "Le gouvernement confirme que leur congé de fin ...