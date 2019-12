Retraites : plus d'un Français sur deux a une image positive du mouvement

Au quatrième jour du mouvement de grève contre la réforme des retraites, ce n'est sans doute pas le message qu'espérait entendre le gouvernement qui se réunit ce dimanche à l'Élysée pour « la préparation des échéances du début et milieu de semaine ». Malgré des perturbations toujours très importantes dans les transports, 53 % des Français interrogés par le Journal du dimanche ont une image positive du mouvement. Un chiffre qui est toutefois à la baisse. Entre 800 000 et 1,5 million de manifestants ont défilé dans les rues du pays jeudi 5 décembre, pour l'acte I du mouvement social contre la réforme des retraites. Une mobilisation menée par les syndicats, amenée à se renouveler dès mardi 10 décembre. Au-delà de la bataille de la rue, c'est aussi dans l'opinion que le gouvernement et les syndicats s'opposent. 33 % des Français soutiennent le mouvement et 20 % éprouvent de la sympathie à l'égard des grévistes. Un total de 53 % qui montre toutefois que le soutien baisse déjà marginalement. En effet, une enquête réalisée par l'Ifop les 3 et 4 décembre pour CNews/ Sud Radio dévoilait un taux de soutien de 56 %. Pour Frédéric Dabi, directeur général adjoint de l'institut de sondage, c'est un « signe que les deux premiers jours de grève n'ont fait qu'éroder le niveau d'opinions favorables ». Alors que les principaux syndicats ont lancé un appel à poursuivre le mouvement, l'opinion publique pourrait encore...