Retraites : Philippe propose de «retirer» provisoirement l'âge pivot, CFDT et UNSA satisfaites

C'est le geste qui pourrait faire basculer le conflit. Dans une lettre adressée aux organisations syndicales, le Premier ministre Edouard Philippe a annoncé être disposé à retirer provisoirement du projet de loi l'âge pivot. Le retrait provisoire de cette mesure dite d'économie, qui devait progressivement inciter les Français à partir à 64 ans sous peine de se voir infliger un malus, pourrait permettre au gouvernement de récupérer le soutien des syndicats réformateurs. «Pour démontrer ma confiance envers les partenaires sociaux, et ne pas préjuger de l'issue de leurs travaux concernant les mesures à prendre pour atteindre l'équilibre en 2027, je suis disposé à retirer du projet de loi la mesure de court terme que j'avais proposée, consistant à converger progressivement à partir de 2022 vers un âge d'équilibre de 64 ans en 2027», écrit notamment le chef du gouvernement.L'accord... ou les ordonnancesEn clair, le principe d'un âge d'équilibre reste bien la volonté du Premier ministre qui accepte toutefois de s'en remettre, pour le financement de la réforme à la conférence sur l'équilibre et le financement des retraites, qu'il souhaite d'ailleurs voir animée par Jean-Jacques Marette, ancien directeur général de l'Agirc-Arrco.Le chef du gouvernement avance alors deux scénarios : «Si, comme je l'espère, un accord intervient au sein de la conférence, le Parlement pourra en tenir compte lors de la seconde lecture, et le gouvernement prendre une ordonnance transcrivant cet accord dans la loi», explique-t-il. En demandant à la conférence de rendre «ses conclusions d'ici la fin du mois d'avril 2020», Edouard Philippe vise en effet à rendre possible leur prise en compte avant le vote du projet de loi sur la réforme des retraites en seconde lecture.En revanche, en l'absence d'accord au sein de cette conférence, «le gouvernement «prendra par ordonnance les mesures nécessaires pour atteindre ...