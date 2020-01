Retraites: Philippe Martinez annonce "trois nouvelles journées de de mobilisation"

En cette nouvelle journée de manifestations à travers la France, le secrétaire général de la CGT a indiqué que le prochain temps-fort de protestation contre la réforme des retraites aura lieu mercredi 29 janvier.

Philippe Martinez, à Vitry-sur-Seine, le 13 janvier 2020 ( AFP / LUDOVIC MARIN )

"Tout le monde a compris une seule chose, c'est qu'on va travailler plus longtemps". Au moment où le projet de réforme des retraites était examiné en Conseil des ministres, Philippe Martinez s'en est une nouvelle fois pris au gouvernement, présentant les prochaines échéances du calendrier de l'opposition. Le leader syndical a ainsi annoncé "trois nouvelles journées de mobilisation" la semaine prochaine, "avec un temps-fort le 29", à moins "d'inflexions" de l'exécutif.

"Tout le monde a compris une seule chose, c'est qu'on va travailler plus longtemps. Au moins jusqu'à 64 ans, et voire plus. C'est la seule chose simple qu'on a compris dans ce projet" , a déploré Philippe Martinez au micro de BFMTV , en marge de la manifestation parisienne qui devait s'élancer à 11h de la place de la République vers la place de la Concorde.

Le secrétaire général de Force ouvrière, Yves Veyrier, a quant à lui invité à "cesser de stigmatiser le droit de manifester", alors que le préfet de police de Paris Didier Lallement a appelé "à la responsabilité" pour éviter des incidents.