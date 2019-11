Retraites : Philippe dévoile le calendrier de la réforme

Le calendrier de la réforme des retraites se précise pour les prochaines semaines et il est très resserré. Alors que le jeudi 5 décembre marquera le premier jour d'une grève reconductible soutenue par la plupart des syndicats et des partis d'opposition, la concertation sur la réforme s'achèvera quelques jours plus tard, « le 9 ou le 10 décembre », selon Édouard Philippe. Le projet du gouvernement sera présenté « dans les jours qui suivront », a ajouté le Premier ministre à l'issue du Conseil des ministres. #réformeDesRetraites: Les concertations s'achèveront "aux alentours des 9 ou 10 décembre". Dans les jours qui suivront, @EPhilippePM présentera "dans sa globalité et très précisément" le projet du gouvernement. pic.twitter.com/HDZ04ZtJll-- LCP (@LCP) November 27, 2019 Les discussions avec les syndicats et le patronat « vont encore se poursuivre un peu sous le pilotage du haut-commissaire » aux retraites, Jean-Paul Delevoye. Ce dernier « présentera les conclusions qu'il formulera au terme de cette consultation et j'aurai l'occasion, dans les jours qui suivront, de présenter dans sa globalité et très précisément le projet que le gouvernement présentera au Parlement au début de l'année 2020 », a poursuivi le Premier ministre.« Nous ne transigerons pas sur l'objectif », a affirmé Édouard Philippe, se disant à la fois « ouvert au dialogue » et « plus que jamais déterminé à construire ce système universel de retraite », promis par Emmanuel Macron pour remplacer les 42 régimes existants.Philippe n'est « pas scarifié, pas tétanisé »Le Premier ministre « écoute » et « parfois comprend » les questionnements. « Mais ça ne m'empêche pas une seconde d'être déterminé à faire aboutir cette réforme. Je ne suis pas scarifié, pas tétanisé », a-t-il souligné, tout en énumérant les pistes de compromis possibles : droits familiaux, emploi des seniors, ...