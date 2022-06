Retraites: pas de concertations possibles avant septembre, martèle Berger

Le secrétaire général de la CFDT, Laurent Berger, a réaffirmé mercredi que son syndicat ne serait "pas disponible pour discuter des retraites pendant la période estivale", la confédération étant en revanche prête à discuter "en septembre".

"La CFDT n'ira pas concerter après le 14 juillet sur les retraites", a affirmé M. Berger, à l'occasion d'un petit-déjeuner de l'Ajis (Association des journalistes de l'information sociale) à Paris.

"S'il y a une conférence de méthodes sociale, début juillet, et que le sujet est sur la table, sur la méthode, on dira ce qu'on a à dire (...) mais il n'y aura pas de discussions pendant l'été sur le sujet des retraites", a affirmé M. Berger. "S'ils discutent en septembre on ira discuter. Cet été, je le leur ai dit (à la Première ministre et au ministre du Travail, NDLR), la CFDT ne sera pas disponible pour discuter des retraites", a-t-il insisté.

Le président de la République Emmanuel Macron, qui veut le report de l'âge de la retraite à 65 ans, a affirmé la semaine dernière son souhait de voir cette réforme mise en oeuvre à l'été 2023, un calendrier compatible avec un démarrage des discussions à la rentrée de septembre.

Ce calendrier pourrait s'imposer en raison du report de la publication du rapport du COR (Conseil d'orientation des retraites), initialement attendu le 22 juin.

Selon le COR, ce retard est dû au gouvernement, qui n'a pu envoyer son "programme de stabilité" à Bruxelles en avril en raison de l'élection présidentielle. Le rapport pourrait être présenté au mieux en juillet, sinon en septembre.

Le 24 mai, le ministre du Travail Olivier Dussopt, en charge du dossier, avait semblé écarter des discussions dès cet été. "Je pense que nous pouvons commencer cela au mois de septembre, au mois d'octobre", avait-il dit sur RTL.