Retraites : nouvelle journée «massive» de grève et manifestations le 24 janvier

À la veille d'une journée de mobilisation, l'intersyndicale opposée au projet de réforme des retraites du gouvernement a appelé mercredi à une nouvelle « journée massive de grève et de manifestation interprofessionnelle » le vendredi 24 janvier, jour de l'examen du projet de loi en Conseil des ministres.Les organisations « CFE-CGC, CGT, FO, FSU, Solidaires, MNL, Unef, UNL et FIDL appellent à réunir des assemblées générales pour continuer et amplifier encore la mobilisation afin d'obtenir le retrait de ce projet et l'ouverture de véritables négociations », écrivent-elles, à l'issue d'une réunion intersyndicale de près de trois heures.Des retraites aux flambeaux proposées pour le 23 Elles appellent aussi « à des actions de grève, de convergences interprofessionnelles sur tout le territoire les 22 et 23 janvier », notamment sous la forme de « retraites aux flambeaux ou autres initiatives le 23 au soir », avant de « faire du vendredi 24 janvier, date du conseil des ministres qui devrait examiner le projet de loi, une journée massive de grève et de manifestation interprofessionnelle ».« Malgré les annonces du Premier ministre et après 6 semaines d'un mouvement social inédit, dont nous nous félicitons, la population soutient toujours majoritairement la mobilisation contre ce projet absurde et injuste », note le texte. LIRE AUSSI > Retraites : cinq minutes pour comprendre pourquoi un « âge pivot » est bien maintenu « Nous sommes les syndicats majoritaires et ce gouvernement va céder », a affirmé à la sortie de la réunion Catherine Perret, secrétaire confédérale CGT, tandis que Frédérique Rolet (FSU) prédisant que « le 24, ça va être une très grosse journée, car qui peut encore penser que ce projet est valide ? ».Frédéric Souillot (FO) a pour sa part balayé l'annonce du gouvernement de retrait de l'âge pivot assorti d'un bonus-malus, qui devait être instauré progressivement dès ...