RETRAITES: NOUVELLE JOURNÉE DE GRÈVE LE 24 JANVIER PARIS (Reuters) - L'intersyndicale opposée au projet gouvernemental d'instauration d'un regime de retraite par points a appelé mercredi à une nouvelle journée de grève et manifestations le 24 janvier, jour de la présentation du texte en conseil des ministres. Dans un communiqué, les syndicats CFE-CGC, CGT, FO, FSU, Solidaires, Unef, UNL, MNL et FIDL rejettent de nouveau un "projet absurde et injuste" et "exigent le maintien des régimes de retraite existants par répartition solidaire et intergénérationnelle, fondés sur un système par annuités". Lors d'une conférence de presse mercredi, le Premier ministre Edouard Philippe a dénoncé la grève dans les transports, la plus longue dans l'histoire de France, qui est selon lui "sans issue" compte tenu de la détermination "totale" du gouvernement à aller jusqu'au bout de la suppression des régimes spéciaux. (Jean-Stéphane Brosse)

