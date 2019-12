Retraites : nouvel appel à la grève nationale et interprofessionnelle le 9 janvier

Le conflit se poursuit. Le Premier ministre réunissait ce jeudi après-midi les organisations syndicales pour tenter de trouver une issue au conflit sur la réforme des retraites. Mais, sans surprise, aucun accord n'a été conclu. Notamment autour de l'âge-pivot. Le patron de la CGT Philippe Martinez a annoncé, à la sortie du rendez-vous, une nouvelle journée de mobilisation nationale et interprofessionnelle le jeudi 9 janvier. Il s'agira de la quatrième grande manifestation dans le cadre de la lutte contre le projet gouvernemental. « Le Premier ministre n'a pas entendu la rue »«Rien n'a changé si ce n'est un programme de réunions prévu début janvier, a-t-il déploré au nom de l'intersyndicale. Donc, c'est beaucoup de promesses, toujours des promesses pour tout le monde mais rien de concret. La seule chose concrète, c'est que le Premier ministre n'a pas entendu la rue ». Laurent Berger, à la tête de la CFDT, qui a rejoint la contestation en cours de route, a de son côté indiqué qu'il y avait toujours « un désaccord » sur l'âge d'équilibre. LIRE AUSSI > Réforme des retraites : des députés de la majorité doutent de l'âge pivot A noter toutefois le pas de côté de Laurent Escure, secrétaire général de l'Unsa, de tradition réformiste. Il évoque lui aussi des points de désaccord mais appelle à « une pause du mouvement à la SNCF ». L'Unsa-RATP s'est désolidarisée de cette décision dans la soirée et n'entend pas « capituler » et « partir en vacances jusqu'au 9 janvier ». Philippe Martinez, secrétaire général de la CGT, annonce une nouvelle journée de mobilisation le 9 janvier: «le Premier ministre n'a pas entendu la rue" pic.twitter.com/AnY6d2besJ-- CNEWS (@CNEWS) December 19, 2019 Edouard Philippe ferme sur la suppression des régimes spéciauxEdouard Philippe a de son côté salué des « avancées concrètes ». Il s'est voulu confiant dans les négociations tout en rappelant son intention de ...