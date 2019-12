Retraites : "nous ne voulons pas que le futur système fabrique des pauvres", prévient Bruno Retailleau (LR)

"Cette réforme, c'est délai et déficit", a dénoncé le président du groupe Les Républicains au Sénat, mercredi sur LCI.

Le sénateur LR de Vendée Bruno Retailleau le 31 janvier 2019 à La Baule. ( AFP / SEBASTIEN SALOM-GOMIS )

"Nous ne voulons pas que le futur système fabrique des pauvres". Bruno Retailleau, chef de file des sénateurs LR attend du Premier ministre "qu'il sorte de la brume, qu'il soit clair". Le sénateur de Vendée veut qu'Édouard Philippe garantisse le pouvoir d'achat. Il refuse la "baisse des pensions" et attend que le Premier ministre "remédie à des injustices flagrantes du système actuel". Pour Bruno Retailleau , "les arbitrages de calendrier" évoqués - mise en oeuvre de la réforme des retraites à partir de la génération 1975, différée à la génération 1985 pour les régimes spéciaux - vont "augmenter les injustices".

"La première question prioritaire c'est le pouvoir d'achat", martèle le sénateur de Vendée. "Ou bien on bouge l'âge de départ à la retraite, pour garantir le pouvoir d'achat des retraités, ou alors on ne touche pas cet âge, et demain, le risque c'est des pensions qui baisseront", a-t-il ajouté, jugeant que "la mesure d'âge la plus juste, (...) c'est tout le monde pratiquement à 64 ou 65 ans".

Une réforme faite "par des cochons"

"Le compromis que recherche le gouvernement c'est d' acheter la paix sociale contre l'intérêt général ", a-t-il dénoncé. "Cette réforme, c'est délai et déficit". "C'est une proposition de réforme qui a été faite par des cochons, techniquement elle a été mal faite et sur le fond elle n'est pas respectueuse des valeurs de solidarité de notre pays", a de son côté affirmé le numéro 3 des Républicains, Aurélien Pradié, sur RFI et France 24.

Pour le député du Lot, qui dénonce une réforme "profondément injuste", le régime par points "est une erreur car cela remet en cause le principe de répartition entre les générations dans notre pays". De plus c'est un système "instable", car "quoi qu'on nous dise, ce qu'une loi peut faire, une autre peut le défaire", a-t-il mis en garde.