Retraites : «N'acceptons pas la découpe de notre modèle social», alerte Ségolène Royal

Inquiète face au « recul social et écologique » d'Emmanuel Macron, qu'elle avait un temps soutenu, l'ancienne candidate à la présidentielle, autrice de « Ce que je peux enfin vous dire » (Poche) réclame le retrait de la réforme des retraites et dénonce une « dérive ultralibérale ».À l'orée des municipales, elle entend soutenir les candidats qui « relèvent le défi climatique » : elle sera à Muret et Toulouse le 11 janvier aux côtés de la vice-présidente PS de la région Occitanie, Nadia Pellefigue. En froid avec la macronie, Royal dénonce les « boules puantes » des députés LREM et UDI qui l'accusent de ne pas assurer sa mission d'ambassadrice des pôles et jure ne toujours pas avoir reçu leur convocation...Lorsque Nicolas Sarkozy a fait passer l'âge de la retraite à 62 ans, vous aviez réclamé un référendum. Vous le demandez au président ?SÉGOLÈNE ROYAL. Ce serait un signe fort de respect des Français, mais il ne le fera pas : il sait qu'il le perdra. Car la tactique de pourrissement n'a pas fonctionné. Les gens ont compris qu'il y a un choix idéologique sous-jacent : privatiser la protection sociale au profit des intérêts financiers mondialisés. Dans un processus démocratique respectueux, un projet qui provoque autant de dégâts économiques et sociaux doit être retiré et repris sur des bases saines.Est-ce qu'Emmanuel Macron entend encore les Français ?Il n'est pas trop tard pour les entendre. C'est le syndrome de l'isolement du pouvoir, quatre hommes décident seuls d'un sujet colossal qui concerne 60 millions de Français. Or, le système aujourd'hui n'est pas déficitaire, il est à l'équilibre, comme le répètent en vain les économistes et démographes comme Hervé Le Bras et Daniel Cohen. Il n'a pas besoin d'être bousculé, d'être brutalisé. On fait inutilement peur aux gens. Et que ceux qui sont déjà à la retraite n'imaginent pas qu'ils ne seront pas ...