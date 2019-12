Retraites : Macron vante une «réforme historique» depuis Bruxelles

Il a (vraiment) cherché à éviter le sujet. À Bruxelles, Emmanuel Macron a pris grand soin d'éluder les (multiples) questions posées sur la réforme des retraites lors de la conférence de presse qu'il a tenue ce vendredi à l'issue du Conseil européen. Il a assuré qu'il le ferait plus tard, « au moment opportun et voulu ».Avant de consentir à en dire quelques mots, notamment sur les répercussions de cette crise sur le plan européen, la manière dont elle est perçue par les partenaires de l'Union. « Nous faisons cette transformation, cette refondation, parce que c'est essentiel pour notre pays. Nous le faisons parce que la France en a besoin et les générations futures en ont besoin pour recréer la confiance dans le système des retraites, et une plus grande justice grâce à un système universel, entame le président de la République. Nous le faisons parce que je me suis engagé à le faire devant les Françaises et les Français. » Sous-entendu : non pas parce que la Commission européenne l'impose, même si elle la soutient !Un plaidoyer de cinq minutesLe chef de l'Etat insiste : « Cette réforme, nous la faisons pour nous-mêmes et de manière souveraine. Elle poursuit un travail historique mené depuis plus de deux ans et demi par le gouvernement en termes de transformation du pays sur beaucoup de sujets qu'on pensait impossible à toucher. » VIDÉO. Macron : la réforme des retraites est « essentielle pour notre pays » Le plaidoyer se poursuit pendant près de cinq minutes. « Tout ça rend plus fort notre pays dans la durée. C'est un élément qui redonne de la crédibilité. Cette réforme est une réforme de refondation et de transformation qui va donner sa pleine force dans le temps. Elle n'est donc pas budgétaire. Nous sommes en train de réduire notre déficit public. On regardera les résultats à la fin du quinquennat. Les choses vont dans le bon sens. Nous sommes passés sous les 3 %. Nous avons besoin ...