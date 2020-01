Retraites: Macron promet de "continuer à expliquer et concerter"

Emmanuel Macron a affirmé mardi à Pau que le gouvernement allait "continuer à expliquer et concerter" au sujet de la réforme des retraites afin de lever une "inquiétude" selon lui "légitime".

"Quand on prend la peine d'expliquer et d'écouter, on peut lever beaucoup d'ambiguïtés", a-t-il ajouté au cours de la visite d'une usine à Pau. "On ne lèvera pas le mécontentement de gens qui protègent" des régimes spéciaux "auxquels je me suis engagé à mettre fin", a-t-il toutefois estimé.

Au 41e jour de la grève, Emmanuel Macron a fait, durant une dizaine de minutes, la pédagogie de cette réforme très contestée, après des semaines durant lesquelles il a laissé le Premier ministre Edouard Philippe en première ligne.

"Je suis convaincu que c'est le seul moyen de recréer de la confiance et de défendre ce à quoi nous, Françaises, Français, sommes attachés, qui est ce qu'on appelle le modèle par répartition (...) qui seul permettra de consolider un modèle où les actifs continuent de financer la retraite des retraités". "Cela suppose des changements et de projeter progressivement tout le monde vers un système qui est plus simple, juste et universel", a-t-il ajouté.

Selon lui, le modèle actuel, et ses 42 principaux systèmes, "avait créé des injustices qui nourrissaient la défiance". "Comment expliquer que quand vous alliez conduire le bus qu'on a vu tout à l'heure à hydrogène de la ville (de Pau), vous alliez partir à 62 ans" alors qu'avec "un bus à peu près comparable, à la Régie autonome des transports parisiens (RATP), vous alliez partir cinq à dix ans plus tôt?"

"Certains ont décidé d'avoir un calendrier social différent. Ce n'est pas la responsabilité du gouvernement et je ne saurais lui imputer une telle responsabilité", a-t-il ajouté, alors que plusieurs syndicats, dont la CGT et FO, et des partis d'opposition réclament le retrait de la réforme.

Notant que "l'inquiétude est légitime parce qu'on n'aime jamais le changement", Emmanuel Macron a affirmé que le gouvernement devait "bien évidemment continuer d'expliquer, de clarifier et aussi de discuter parce qu'il faut toujours discuter".

Six Français sur dix soutiennent toujours les manifestations et grèves contre la réforme des retraites cinq semaines et demi après leur début, selon le baromètre Harris interactive RTL AEF Info réalisé le 13 janvier, après le retrait à court terme de l'âge pivot par le gouvernement.