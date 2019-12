Retraites : «Macron n'a pas pris la mesure du fait que son projet ne passe pas», juge Yves Veyrier

Yves Veyrier, le numéro un de FO, à l'initiative du mouvement de grève avec la CGT, Solidaires et la FSU depuis le 5 décembre pour s'opposer au projet du gouvernement de réforme des retraites a suivi ce mardi soir les vœux du président de la République. Joint par téléphone, il réagit, à chaud, au discours d'Emmanuel Macron.Quelle est votre réaction après les vœux du président de la République ?YVES VEYRIER. Je suis déçu. Je ne peux que constater que le président n'a pas pris la mesure du fait que le projet d'un régime unique, par points, ne passe pas. Il ne reçoit pas assentiment de la population, loin s'en faut ! Emmanuel Macron s'est contenté de reprendre les mêmes formules que celles utilisées depuis deux ans et demi, trois ans, qui peuvent paraître généreuses - « universalité », « équité », « égalité pour les femmes »... - mais qui en fait n'ont pas réussi à convaincre. Nous estimons toujours que le régime par points rendra plus difficile et incertain le droit à la retraite demain. Notamment pour ceux confinés aux bas salaires, au temps partiel, ou les seniors quand ils ne sont plus dans l'emploi. Aujourd'hui, le système prend en compte les meilleures périodes de la vie active.Emmanuel Macron, a promis de prendre en compte les « tâches difficiles », il a parlé de « compromis ». N'y voyez-vous pas une ouverture ?Il n'y a rien de nouveau par rapport à ce qu'a déjà dit le Premier ministre. Force est de constater qu'on nous dit que le dialogue possible, mais on le ferme très vite, le dialogue ! Nous avons proposé de négocier sur une proposition du Conseil d'orientation des retraites (COR) qui est d'augmenter les cotisations de 1 % afin de rétablir l'équilibre des comptes. Mais immédiatement, le gouvernement a répondu par la négative. La pénibilité, même chose, l'exécutif ferme d'entrée de jeu le sujet, il n'est pas question des risques chimiques, des risques ...