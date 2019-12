Retraites: Macron "déterminé", "l'architecture de la réforme" dévoilée "en milieu de semaine"

Emmanuel Macron est "calme et déterminé" face à la contestation de la réforme des retraites dont "l'architecture générale" sera annoncée en milieu de semaine prochaine par le Premier ministre, a indiqué l'Elysée jeudi.

"Le chef de l'Etat est calme et déterminé à mener cette réforme, dans l'écoute et la consultation", "il est attentif au respect de l'ordre public et aux désagréments subis par les Français", a souligné la présidence, alors que démarre jeudi un mouvement social qui s'annonce de grande ampleur contre la réforme.

"Le Haut-Commissaire Jean-Paul Delevoye achèvera les consultations avec les partenaires sociaux en début de semaine et s'exprimera pour effectuer une synthèse de ces discussions, puis le Premier ministre s'exprimera vers le milieu de la semaine prochaine sur l'architecture générale de la réforme", a précisé l'Elysée.

Le président de la République est "respectueux du droit de grève et des Français qui ont choisi d'exprimer pacifiquement leur opposition au projet du gouvernement", ajoute la présidence.

Dans l'entourage d'Emmanuel Macron, on souligne que les choses ne sont pas encore complètement calées et que des réglages interviendront la semaine prochaine entre le président et son Premier ministre. Les choses devraient se cristalliser entre le début et le milieu de la semaine.

Ce sera ensuite au chef de l'Etat de proposer des arbitrages qui permettront de rendre ce projet acceptable pour la société française, selon ses proches.

L'élément le plus important pour Emmanuel Macron n'est pas la journée de mobilisation du 5 décembre mais la consultation qui se poursuit avec les partenaires sociaux, qui donnera le séquençage du projet, souligne son entourage. Après la déclaration du Premier ministre s'ouvrira le cycle classique de tout projet de loi qui, selon le calendrier de l'exécutif, doit arriver au Parlement début 2020.

L'Elysée affiche sa sérénité face au mouvement social, le président se tenant informé du niveau de mobilisation au fil de la journée mais sans avoir mis en place de "task force" sur la grève.

Outre des grèves dans de nombreux secteurs, en particulier les écoles et les transports, près de 250 rassemblements et manifestations sont prévus dans le pays. A la mi-journée, la police comptabilisait plus de 120.000 manifestants dans une vingtaine de villes.