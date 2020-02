Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Retraites: Macron appelle ses troupes au calme face à l'"obstruction" Reuters • 05/02/2020 à 15:17









RETRAITES: MACRON APPELLE SES TROUPES AU CALME FACE À L'"OBSTRUCTION" PARIS (Reuters) - Emmanuel Macron a appelé mercredi ses troupes au "calme" et au "professionnalisme" face aux tentatives d'"obstruction" parlementaire à l'Assemblée nationale où plus de 22.000 amendements ont été déposés, par l'opposition, au projet de loi de réforme des retraites. Lors du conseil des ministres, le chef de l'Etat a "souhaité que face aux tentatives d'obstruction parlementaire, nous opposions à la fois beaucoup de calme, de professionnalisme en restant évidemment déterminés pour la réussite de cette réforme", a déclaré la porte-parole du gouvernement Sibeth N'Diaye. Après sept semaines de contestation sociale, l'examen du projet de réforme du système des retraites, qui prévoit notamment la fusion des 42 régimes existants en un seul "à points", a débuté lundi en commission spéciale à l'Assemblée nationale. La bataille parlementaire s'annonce féroce. Quelque 19.000 amendements ont été déposés par les députés de La France insoumise, un peu plus de 1.000 par le groupe Les Républicains (LR) et quelque 500 par les élus communistes. La réforme, qui se décline en deux projets de loi (organique et ordinaire) sera ensuite examinée à partir du 17 février en séance publique à l'Assemblée nationale avant une adoption définitive que le gouvernement espère avant l'été. Parallèlement, les partenaires sociaux auront à charge de trouver d'ici fin avril dans le cadre d'une "conférence de financement" des alternatives à la mise en place d'un âge pivot à 64 ans - alternatives à même de garantir l'équilibre financier du système en 2027. Dans la rue, les opposants au texte ne désarment pas, à l'image des avocats dont plusieurs milliers ont une nouvelle fois manifesté lundi à Paris pour défendre leur régime autonome, largement excédentaire. Le Conseil national des barreaux (CNB) a prévenu à l'issue d'une rencontre avec le Premier ministre Edouard Philippe mardi soir que les propositions de l'exécutif, promises pour jeudi, devraient "être à la hauteur de la crise". (Marine Pennetier, édité par Jean-Michel Bélot)

