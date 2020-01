Retraites : les visiteurs bloqués à l'entrée du Louvre par une grève

La réforme des retraites s'invite au musée. Un peu plus de cent personnes manifestent ce vendredi aux entrées du Louvre, à Paris, ce qui empêche les visiteurs d'accéder aux collections et expositions.« En raison du mouvement social de grève, l'ouverture du musée peut être retardée et certaines salles peuvent être exceptionnellement fermées. Nous vous prions de nous excuser et vous remercions de votre compréhension », fait savoir l'établissement sur son site.Cette mobilisation se fait à l'appel d'une intersyndicale CGC, CGT, FSU et SUD dans le cadre de la contestation de la réforme des retraites. La « retraite à points proposée par le gouvernement ne vise qu'à baisser pour tous le montant des pensions », assure-t-elle. Le lieu a par ailleurs été choisi en référence à l'endroit où le chef de l'Etat, Emmanuel Macron, a célébré sa victoire à l'élection présidentielle, le 7 mai 2017. #CGTCulture #CGT #FonctionPublique #culture @cgt_spectacle @SnjCgt@CGT_RadioFrance @CgtFrancetv@UFSE_CGT @FILPAC_CGTToute la culture dans la rueFermeture du musée du Louvre par des grévistes pic.twitter.com/eVijbzz2eP-- CGT-Culture (@cgt_culture) January 17, 2020 Un communiqué des syndicats fait également état d'une mobilisation organisée pour « de meilleures conditions d'emplois et une hausse des salaires ».Les visiteurs, eux, sont bloqués devant les entrées du musée dans une très longue file d'attente. Certains ont hué les grévistes quand ils sont sortis sur le parvis. Chaque jour, le Louvre accueille entre 30 000 et 50 000 visiteurs.Le blocage a été organisé par des personnes extérieures au musée pour éviter d'éventuelles sanctions en cas de blocage par les salariés eux-mêmes. Les quelques dizaines de grévistes ont déployé des banderoles et entonné des chants et des slogans.La direction espère ouvrir dans l'après-midiContacté par Le Parisien, le sociologue et historien Jean-Marc Salmon, ...