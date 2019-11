Retraites : les syndicats "veulent garder leurs avantages acquis", dénonce Agnès Buzyn

Pour la ministre de la Santé, "les Français doivent réaliser que (les syndicats qui appellent à la grève) défendent des régimes spéciaux extrêmement déficitaires, qui sont payés par nos impôts".

La ministre de la Santé Agnès Buzyn, le 11 octobre 2019. ( AFP / LOU BENOIST )

La ministre de la Santé Agnès Buzyn a défendu jeudi 21 novembre sur franceinfo la réforme des retraites, une réforme qui a pour but selon elle de défendre "les jeunes qui entrent dans la vie active aujourd'hui, qui vont avoir des parcours beaucoup plus diversifiés et qui ne vont pas avoir de statut pérenne toute leur vie". C'est pour cela qu'"il faut leur assurer un système de retraite qui leur garantisse une retraite correcte", a-t-elle ajouté.

La ministre de la Santé n'a pas mâché ses mots contre les syndicats qui appellent à une mobilisation massive contre la réforme , le 5 décembre prochain. Cette mobilisation "nous dit une seule chose : nous ne voulons aucune réforme. Mais une société doit évoluer", a déclaré Agnès Buzyn.

Tous les Français doivent être traités pareil

"Ce sont des revendications très corporatistes", a-t-elle expliqué. "Les Français doivent réaliser que (les syndicats qui appellent à la grève ) défendent des régimes spéciaux extrêmement déficitaires, qui sont payés par nos impôts", a poursuivi la ministre de la Santé. Elle estime que ces syndicats "ne veulent pas (de la réforme) parce qu'ils ne veulent pas la disparition d'un régime extrêmement avantageux" . Avant même "d'avoir un texte de loi, ces régime spéciaux font grève pour garder leurs avantages acquis", a déploré Agnès Buzyn.

Selon Agnès Buzyn, si les cheminots et la RATP "ne veulent pas de réforme par points" c'est parce qu'ils "ne veulent pas de réforme qui visent à l'universalité." "Tous les Français doivent être traités pareil face à la retraite, même si il y a des métiers pénibles et des carrières lourdes qu'il faut reconnaitre", a poursuivi la ministre, expliquant que le "système de retraite unique" constitue "l'esprit" de la réforme.

Des droits préservés

Dans cette future réforme des retraites, "tous ceux qui ont acquis des droits jusqu'à la mise en œuvre de la réforme (...) et qui sont rentrés dans un système, auront leurs droits totalement préservés", a assuré Agnès Buzyn. La réforme des retraites "ne touche pas les retraités actuels, ni ceux qui sont à moins de 5 ans de la retraite", a-t-elle ajouté. "Nous allons décider de la génération à laquelle" cette réforme "va s'appliquer", a précisé Agnès Buzyn.

Agnès Buzyn a estimé "qu'il était très urgent que la réforme et le projet soit rendu public et connu", afin de "sortir rapidement un texte sur lequel les gens pourront s'appuyer et donner un avis".