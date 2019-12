Retraites : les syndicats remontés, la grève dans les transports ne devrait pas faiblir

Il n'y aura pas d'« annonces magiques », avait prévenu Édouard Philippe. Ce qui est sûr, c'est que la présentation du projet de réforme des retraites par le Premier ministre n'a sûrement pas eu l'effet d'un coup de baguette magique sur les syndicats des transports. Après déjà sept jours de grève, et des transports publics quasi à l'arrêt, bon nombre d'entre eux, à commencer par ceux de la SNCF, appellent à redoubler d'effort pour maintenir la grève.Colère donc à la CGT cheminots, premier syndicat à la SNCF, dont les salariés sont mobilisés contre la disparition des régimes spéciaux, l'une des premières mesures annoncées par le chef du gouvernement. Laurent Brun, son numéro un, exhorte ainsi « tous les salariés » à « poser la question de la grève dans leur entreprise » et les cheminots à « reconduire le mouvement ». Sur la même ligne, Force ouvrière veut « renforcer la mobilisation ».« Ça va durcir le mouvement »« Je dis aux gens, venez avec nous » car « plus on sera nombreux, plus on fera reculer ce gouvernement », a lancé de son côté Bruno Poncet chez SUD-Rail. « Là, je pense qu'on va dans le mur, que ça va durcir le mouvement », a estimé le secrétaire fédéral du troisième syndicat de la SNCF.Reste à voir si ces appels seront suivis puisque la mobilisation des cheminots semble en baisse ce mercredi : 15,5 % de grévistes contre 24,7 % mardi.Sur le front des transports en commun parisiens, les mesures de la réforme ont plutôt eu tendance à échauffer les esprits. « Élargir » le mouvement et l'installer « dans la durée » réclame l'Unsa-Ratp qui dénonce carrément un « foutage de gueule ». Le premier syndicat de la RATP veut donc durcir la mobilisation et tente de galvaniser ses troupes : « Tout son discours n'est que de l'enfumage, nous devons amplifier la mobilisation et l'étendre dans tous les secteurs de notre pays. Ce gouvernement trahit les Français, ...