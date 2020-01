Retraites : les syndicats reçus, des « propositions concrètes » à venir samedi

Trois jours après la reprise des négociations entre le gouvernement et les syndicats, et au lendemain de la quatrième journée de manifestations contre la réforme des retraites, les discussions ont repris ce vendredi matin à Matignon.À la fin de la journée, le Premier ministre, Édouard Philippe, a salué une journée « utile ». « Demain (NDLR : samedi), par écrit, j'adresserai aux organisations des propositions concrètes qui pourraient être la base de ce compromis », a-t-il annoncé.Ces propositions « porteront sur les objectifs et les modalités de la conférence de financement évoquée par un certain nombre » de syndicats. Le chef du gouvernement a par ailleurs réaffirmé la « détermination » de l'exécutif à tenir son calendrier, pour une adoption de la réforme « avant l'été ».Pas question, donc, d'un éventuel retrait du fameux âge pivot, souhaité par de nombreux syndicats. Parmi les organisations représentatives, c'est l'Unsa qui avait ouvert le bal.À la sortie de son rendez-vous avec Édouard Philippe, le secrétaire général du syndicat, Laurent Escure, s'était voulu optimiste, disait espérer que « dans les prochaines heures » le Premier ministre retirera du projet de loi sur la réforme des retraites l'âge pivot.« On a demandé au Premier ministre de retirer l'âge pivot [...], je crois qu'il a compris », commentait-il alors, après 40 minutes d'entretien avec Édouard Philippe.« Volonté d'ouverture »À la sortie de son entretien avec le Premier ministre, Laurent Berger, le leader de la CFDT, était aussi sur cette ligne, faisant du retrait de cette disposition une condition à tout accord. « Nous participerons à la conférence sur le financement, que nous avons proposée, à condition que l'âge pivot soit retiré de la loi », a-t-il maintenu.Le leader de la CFDT espérait également que le Premier ministre fera une annonce dans ce sens rapidement : « nous avons senti une volonté ...